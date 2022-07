O Atlético-GO precisava da vitória sobre o Fortaleza para deixar o Z4. Porém, numa noite em que não conseguiu transformar as chances criadas em gols e apresentou falhas no sistema defensivo, o Dragão foi derrotado pela equipe do Nordeste por 1 a 0 neste domingo (17), no Estádio Antonio Accioly.

O Fortaleza foi mais eficiente quando teve a oportunidade de marcar o gol e fez isso aos 28 minutos do segundo tempo, no contra-ataque bem definido por Moisés após o erro de saída de bola atleticana. Resultado excelente para o Fortaleza, que chega aos 14 pontos, acaba com o jejum de seis jogos sem vitória como visitante, passa a lanterna para o Juventude-RS e agora ameaça o Dragão (17 pontos).

Se o empate não era bom para a equipe rubro-negra, a situação piorou com o placar adverso e a derrota em casa, resultado que exigirá a reação no meio de semana, contra o Athletico-PR (fora), e domingo (24), quando terá o América-MG no Accioly. Isso para somar pontos e deixar o Z4 ainda no 1º turno do Brasileirão.

Leia também

- Atlético-GO acerta a contratação de Willian Maranhão, do Santos

Classificados às quartas de final da Copa do Brasil no meio de semana após eliminarem rivais locais, o Dragão festejou a goleada de 3 a 0 sobre o Goiás e, no reencontro com a torcida, precisava vencer um adversário muito bem organizado, até então na lanterna.

A equipe do Nordeste também tem se ajustar à nova realidade tática após a saída de Yago Pikachu, destaque do time negociado com o Shimizu S-Pulse, do Japão. Pelo que apresentou em Goiânia, tem boas condições de reagir.

O Dragão teve como novidade o retorno do lateral direito Dudu, após quase três meses fora dos jogos por causa de lesão ligamentar no pé esquerdo. No segundo tempo, foi substituído por Lucas Lima.

Na defesa, agora sem Ramon Menezes (com lesão no tendão de Aquiles, não joga mais neste ano), a missão do técnico Jorginho será remontar a zaga, pois ficará sem Edson no início do mês, pois está se transferindo para o futebol árabe.

Problemas e desfalques à parte, as duas equipes fizeram uma partida de muita marcação, mas movimentada e chances desperdiçadas. Os goleiros Ronaldo e Fernando Miguel, que disputaram a posição no Vitória-BA, fizeram defesas difíceis, principalmente no segundo tempo. O time atleticano arriscou as conclusões de fora da área na etapa inicial, mas não teve sucesso.

No segundo tempo, os goleiros foram mais exigidos. Ronaldo fez duas defesas providenciais, enquanto Fernando Miguel conseguiu evitar com as pontas dos dedos o que seria um belo gol de Wellington Rato. O atacante repetiu o lance letal que o faz goleador do Dragão - o chute de direita. Deu o chapéu no marcador, bateu de direita e Fernando Miguel tocou na bola antes dela parar no travessão.

O castigo esperava pelo Atlético-GO em casa. No erro da saída de bola no meio de campo, Sílvio Romero pegou a defesa do Dragão aberta, fez o lançamento para Moisés, que chutou rasteiro - Fortaleza 1 a 0, aos 28 minutos.

A vantagem fez com que o adversário fizesse um jogo de segurança, enquanto a equipe atleticana não conseguiu se organizar para empatar.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Dudu (Lucas Lima), Wanderson, Edson, Jefferson; Gabriel Baralhas (Léo Pereira), Marlon Freitas, Jorginho; Airton (Shaylon), Diego Churin (Luiz Fernando), Wellington Rato. Técnico: Jorginho

Fortaleza: Fernando Miguel; Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi; Ronald, Hércules (Matheus Vargas), Lucas Crispim (Habraão), Lucas Lima (Matheus Jussa), Juninho Capixaba; Sílvio Romero (Robson) e Romarinho (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO). Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima/RS. Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi/RS e Leirson Peng Martins/RS. Árbitro de Vídeo: Adriano Milczvski/PR. AVAR: Luciano Roggenbaum/PR. Gols: Moisés aos 28 minutos do 2º tempo. Público: 6.544 pagantes. Renda: R$ 72.215,00