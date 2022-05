O Goiás foi derrotado pelo Fluminense, por 4 a 2, na tarde desta quarta-feira (4), no CT Edmo Pinheiro, em jogo de ida da 2ª fase da Copa do Brasil sub-17.

Os seis gols da partida foram marcados no 1º tempo. O Fluminense abriu vantagem com gols de Crysthyan Lucas aos 10 minutos e Marcão nove minutos mais tarde.

A equipe esmeraldina conseguiu reagir e chegou ao empate com gols de Rodrigo aos 23 e Henrique Rocha aos 28 minutos.

O Fluminense chegou à vitória com dois gols de Agner, aos 30 e aos 32 do 1º tempo. Com isso, a equipe carioca poderá até perder por um gol de diferença para avançar à 3ª fase da competição nacional.

O jogo decisivo está marcado para o dia 11 de maio, próxima quarta-feira, às 15 horas, nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro.