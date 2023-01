O Iporá foi letal e aproveitou da tarde ruim do goleiro Milton, do Morrinhos, para golear o time tricolor na estreia das equipes no Goianão 2023. Na tarde desta quinta-feira (12), no Ferreirão, o Lobo Guará venceu por 3 a 0 com gols marcados por Du Gaia, Iago Martins e Henrique Bahia.

O Iporá dominou o jogo e foi letal no Ferreirão. O time da casa chutou seis vezes na partida, sendo três chutes na direção do gol. Todos entraram. Os dois primeiros contaram com ajuda do goleiro Milton, do Morrinhos, que falhou nos dois lances e originou os gols marcados por Iago Martins e Henrique Bahia.

No final do segundo tempo, Du Gaia garantiu a vitória do Iporá com um belo gol. O atacante recebeu no meio campo, avançou e acertou bonito chute de fora da área para marcar o terceiro do Lobo Guará no duelo. Após a comemoração, o jogador foi expulso por ter tirado a camisa e subir no alambrado do estádio Ferreirão.

O resultado coloca o Iporá com três pontos, ao lado de Vila Nova, Crac e Inhumas como equipes que já venceram na 1ª rodada. A jornada será concluída ainda nesta quinta-feira com duas partidas.

Iporá e Morrinhos voltam a campo no domingo (15) para a disputa da 2ª rodada. O Lobo Guará visita o Crac e a equipe tricolor duela com o Inhumas, em casa. As duas partidas serão disputadas a partir das 16 horas.