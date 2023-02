Como no ano passado, quando começou o Estadual com resultados negativos e reagiu após a chegada do técnico Edson Silva, o Iporá faz campanha de recuperação no Goianão 2023 e está praticamente classificado às quartas de final da competição. O Logo Guará conquistou vitória apertada, por 2 a 1, sobre a Aparecidense, classificada à fase seguinte, na tarde deste domingo (12). O jogo foi disputado no Estádio Ferreirão, em Iporá.

A equipe do Oeste Goiano chega a 14 pontos e fechará a 1ª fase diante do Goiânia (11 pontos), na capital goiana. No triunfo em casa, os gols do Iporá foram marcados pela dupla de ataque formada por Iago Martins e Du Gaia, enquanto Renato descontou para a Aparecidense (16 pontos). Iago Martins chega a cinco gols, e Du Gaia tem quatro gols.

Forte em casa, o Iporá não deixou que a Aparecidense se articulasse para fazer o jogo de toque de bola. Os meias e os laterais da Aparecidense foram bem marcados. Além de marcar, o time do Oeste Goiano saía com velocidade ao ataque, exigindo que o goleiro Gabriel fosse exigido algumas vezes.

Até que, após o escanteio, o Iporá abriu o placar. A defesa da equipe de Aparecida de Goiânia afastou o cruzamento parcialmente, mas iago Martins acertou o voleio e viu a bola entrar no canto de Gabriel – 1 a 0 , aos 38 minutos e o 5º gol de Iago Martins neste Goianão.

A Aparecidense não conseguiu pressionar no segundo tempo para tentar o empate fora de casa. Pelo contrário, viu a situação se complicar na primeira boa descida do Iporá. O volante Pedro Bambu foi à linha de fundo e fez o cruzamento. Desta vez, Du Gaia apareceu livre e só tocou para as redes da Aparecidense – 2 a 0, aos 9 minutos e o 4º gol de Du Gaia no Goianão.

A desvantagem de dois gols não fez com que a Aparecidense desistisse de buscar o ataque. O técnico Moacir Júnior conseguiu adiantar as linhas da equipe, que descontou no chute forte de fora da área de Renato – 2 a 1, aos 37 minutos do segundo tempo.

O Iporá sofreu para segurar o placar, pois, depois dos 40 minutos, o time visitante chegou pelo menos cinco vezes à área do Iporá, mas as finalizações pararam na zaga do Logo Guará ou não tiveram a pontaria necessária.