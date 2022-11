Santa Helena e Centro-Oeste decidirão, na tarde deste sábado (19), o título da 3ª Divisão do Campeonato Goiano. A decisão começará às 15h30, no Estádio Pedro Romualdo Cabral, onde a equipe santa-helenense jogará pelo empate para voltar a conquistar um título, numa competição profissional, depois de 14 anos.

No jogo de ida, em Inhumas, o time do Sudoeste Goiano conseguiu a virada (2 a 1) sobre o Centro-Oeste, com os gols marcados no segundo tempo. Os dois clubes conquistaram vaga na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano de 2023.

Para reverter a vantagem do Santa Helena, o Centro-Oeste precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se ganhar por dois ou mais gols de frente, o Centro-Oeste será campeão pela primeira vez da Terceirona.

O Santa Helena foi campeão da Terceirona em 2007, na temporada seguinte (2008) conquistou o título da Segundona e foi vice-campeão da elite goiana em 2010.

Sem poder utilizar o Estádio Pedro Romualdo Cabral nas fases iniciais do torneio estadual, o Santa Helena teve de jogar em outros locais, como Rio Verde e Bom Jesus de Goiás. Por isso, jogando em casa, espera fazer valer o mando de campo e garantir o título na presença da torcida.

As duas agremiações têm nomes conhecidos no departamento de futebol. No Santa Helena, o técnico é Edson Silva, que levou o Iporá à semifinal do Goianão. No Centro-Oeste, o coordenador é Rogério Mancini, que trabalhou no Vila Nova e outros clubes do futebol goiano.