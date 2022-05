Na segunda partida sob comando do técnico Dado Cavalcanti, o Vila Nova repetiu o que foi o principal problema do time nesta Série B - a falta de pontaria e efetividade no ataque. A equipe vilanovense não jogou bem, mas quando teve chances de gol, não teve competência para aproveitá-las na tarde deste domingo (29), no Estádio Serra Dourada. Assim, o Tigre voltou a empatar de 0 a 0 em casa diante do Grêmio, um dos favoritos ao acesso à Série A, mas que não consegue ser um time vencedor na Série B. É o segundo empate sem gols do time alvirrubro, que chega a quatro jogos seguidos sem balançar as redes adversárias.

O Vila Nova permanece entre os quatro últimos colocados (Z4), com nove pontos, ao lado de Tombense-MG e Náutico, e um ponto à frente do Guarani (oito pontos). A torcida vilanovense mostrou insatisfação pelo aproveitamento ofensivo ruim do time, enquanto a galera do time gaúcho também desaprovou o trabalho do técnico Roger Machado, que tem bom elenco nas mãos, mas não consegue fazer a equipe deslanchar na competição.

No segundo jogo sob comando do técnico Dado Cavalcanti, o Vila precisava da vitória em casa para deixar a parte baixa da tabela de classificação. No outro lado, o Grêmio veio a Goiânia com o propósito de vencer também, pois o treinador Roger Machado tem sido muito cobrado pelas poucas vitórias na Série B, apesar de ter conquistado o Campeonato Gaúcho e a Recopa Gaúcha. O clube do Sul é considerado um dos favoritos ao acesso à elite nacional, tem jogadores de renome, mas não tem sido eficaz na competição e vê outros concorrentes de camisa, como Cruzeiro e Vasco, em fase de melhores resultados na segundona nacional.

Dado Cavalcanti teve intervalo de dez dias para fazer ajustes no time após empate sem gols contra a Chapecoense-SC. O treinador manteve o goleiro Tony e o zagueiro Alisson Cassiano, mas fez mudanças no meio de campo que não surtiram efeito no primeiro tempo. Wagner pouco produziu no primeiro tempo, enquanto Pablo Roberto, substituto do suspenso Arthur Rezende, teve início de jogo desastroso, errando passes e mostrando pouca efetividade na marcação.

A torcida mostrava impaciência e receio nas descidas do Grêmio. Porém, uma das escolhas de Dado Cavalcanti foi o destaque vilanovense na etapa inicial -Tony, goleiro titular desde o jogo contra a Chapecoense-SC. Tony se destacou com quatro defesas importantes, nos chutes de Diego Souza e Biel e no cabeceio de Rodrigues, nos acréscimos. Além disso, o Grêmio fez um gol no toque rasteiro do veterano Diego Souza, mas anulado com atraso pela arbitragem, após falta de ataque sobre Alex Silva.

As melhores chances dos vilanovenses passaram por lances trabalhados na entrada da área, mas a finalização não foi a contento. Na principal oportunidade, depois da descida de Alex Silva pela direita, Matheuzinho não calibrou a pontaria para acertar o gol de Brenno. Por isso, a igualdade no placar no primeiro tempo ficou de bom tamanho para o Tigre. Verdade seja dita, o Grêmio merecia ter alcançado a vantagem na etapa inicial.

Rápido, o Vila Nova chegou ao ataque em duas conclusões. Pablo Dyego arrematou, o goleiro rebateu e, no cruzamento, o cabeceio de Daniel Amorim foi interceptado em cima da linha do gol por Bruno Alves - a equipe vilanovense reclamou toque de mão e pênalti, mas o árbitro não viu irregularidade na jogada.

O Grêmio passou a usar as jogadas em velocidade para buscar o gol. O atacante Janderson (ex-Atlético-GO) deixou duas vezes a marcação para trás, fez assistências, mas Biel e Elkeson não souberam aproveitar as jogadas.

Novamente a partida ficou aberta, pois Roger Machado trocou o zagueiro Rodrigues pelo atacante Elias. Mas as oportunidades de gol não foram concluídas com precisão. Daniel Amorim mostrou que precisa fazer as pazes com o gol, como na incrível chance que teve após toque de Matheuzinho, aos 36 minutos. No derradeiro momento de esperança da torcida colorada, Daniel Amorim mandou por cima o bom cruzamento de Jean Silva. Assim, com momentos distintos, mas erros comuns de conclusão, o empate de 0 a 0 ficou justo para as duas equipes.



FICHA TÉCNICA

Vila Nova: Tony; Alex Silva, Renato, Alisson Cassiano (Rafael Donato), Bruno Collaço; Rafinha (Pedro Bambu), Pablo Roberto (Ralf), Wagner (Jean Silva); Matheuzinho, Daniel Amorim, Pablo Dyego. Técnico: Dado Cavalcanti



Grêmio-RS: Brenno; Rodrigues (Elias), Geromel, Bruno Alves; Mateus Sarará (Jhonata (Varela), Bitello, Villasanti, Nicolas; Biel (Benítez) e Campaz (Janderson); Diego Souza (Elkeson). Técnico: Roger Machado



Local: Estádio Serra Dourada (Goiânia-GO).

Árbitro: Douglas Marques das Flores/SP.

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Fabrini Bevilaqua Costa/SP (Fifa).

VAR: Caio Max Augusto Vieira/RN

Público: 7.030 pagantes.

Renda: R $215.095,00.