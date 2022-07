O Vila Nova encara o RB Bragantino, neste sábado (2), na estreia do time colorado no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Será a segunda participação do Tigre no torneio sub-23, que chega a sua sexta edição neste ano. O duelo será disputado no OBA, a partir das 15 horas. O ingresso é a doação de 1kg de alimento não perecível.

A equipe colorada não divulgou o elenco que será utilizado para a disputa do Brasileiro de Aspirantes. A única informação é que o técnico da equipe será Raphael Miranda, coordenador técnico da base.

A tendência, porém, é que jogadores que integraram o elenco campeão goiano no sub-20, atletas com idade (23 anos) para a disputa do Aspirantes que não estão sendo aproveitados na Série B e alguns da categoria sub-17 façam parte do grupo que vai disputar o torneio sub-23 a partir deste sábado.

Essa será a segunda participação do Vila Nova no Aspiranres. Em 2020, o clube colorado foi o vice-campeão do torneio sub-23 ao perder a decisão para o Ceará. Neste ano, a competição teve mudança no formato em comparação com a edição de estreia do Tigre.

O número de participantes segue em 16, mas agora divididos em quatro grupos com quatro integrantes, cada - antes, eram duas chaves com oito clubes, cada. O Vila Nova está no Grupo B com RB Bragantino, Juventude e Ponte Preta.

Serão 11 datas para o torneio. A fase de grupos será disputada em turno e returno, dentro da própria chave. Os dois primeiros de cada grupo avançam às quartas. A decisão será em jogo único, em 25 de setembro.