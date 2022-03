Esporte Em casa, Vila Nova quer dar passo rumo às semis da Superliga B Time colorado encara o Araucária-PR, no Goiânia Arena, em confronto direto dentro do G4 da competição nacional

O Vila Nova tenta dar mais um passo rumo às semifinais da Superliga B neste sábado (5). No ginásio Goiânia Arena, a partir das 17 horas, o time colorado faz confronto direto dentro da faixa de classificação (G4), contra o Araucária/ASPMA/Berneck, do Paraná. A equipe colorada é a 4ª na tabela com dez pontos, enquanto os paranaenses aparecem em 3º com 11 pontos.A equi...