Apesar do bom momento no 2º turno da Série B e confiança mais elevada na busca pela permanência por causa da sequência invicta, o Vila Nova tem sofrido com um problema que foi determinante em outros rebaixamentos do clube à Série C na história: não vencer como mandante. Em 2022, o Tigre possui seu 3º pior desempenho em casa considerando os 14 primeiros jogos da equipe na Série B.

Na atual edição, o Vila Nova soma duas vitórias, dez empates e duas derrotas. Considerando os 14 primeiros jogos, o Tigre tem aproveitamento de 38,1% como mandante. O desempenho só não é pior que as temporadas de 2014 e 2019, em que a equipe colorada foi rebaixada à 3ª Divisão.

Em 2014, o Vila Nova perdeu dez jogos, empatou duas vezes e venceu dois duelos nos primeiros 14 jogos que disputou na Série B (19% de aproveitamento). Já em 2019, o desempenho foi de 26,2%, de uma vitória, oito empates e cinco derrotas.

Empatar demais como mandante em 2022 tem impacto direto na pontuação do Vila Nova, que, na última quinta-feira (25), ficou no 0 a 0 com o Sampaio Corrêa no OBA e desperdiçou a chance de sair da zona de rebaixamento.

Em uma classificação de “pontos perdidos”, o Vila Nova é, ao lado do Náutico, o time que mais deixou pontos escapar como mandante entre os 20 times da Série B. Dos 42 que disputou em casa, não conquistou 26. Se tivesse a metade, estaria na 5ª colocação com 38 pontos.

“É óbvio que precisamos ter um aproveitamento melhor dentro de casa. Mas, mesmo sem conseguir, estamos com uma média de aproveitamento (50% em oito jogos invicto) que, pelo andamento da competição, pode ser o suficiente para sair dessa situação. Os confrontos diretos vão ser fundamentais. Estamos somando pontos importantes, tanto que deixamos a lanterna”, defendeu o técnico Allan Aal sobre o momento da equipe na Série B, mesmo em meio à sequência de resultados ruins como mandante.

Depois do tropeço diante do Sampaio Corrêa no OBA, o Vila Nova viaja para dois jogos como visitante na sequência da Série B. O time colorado fará um tour pelo Sul do País, começando na segunda-feira (29) em Chapecó (SC) e concluindo em Porto Alegre (RS) na sexta-feira (2 de setembro).

Fora de casa na Segundona, o Tigre soma 25% de aproveitamento, com uma vitória, seis empates e cinco derrotas, mas não perde como visitante desde o dia 1º de julho, quando foi superado pelo líder Cruzeiro (2 a 0), ainda sob comando do técnico Dado Cavalcanti.