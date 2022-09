O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reverteu a punição do Atlético-GO, nesta quinta-feira (15), no caso da injúria racial sofrida pelo volante Fellipe Bastos, do Goiás, no Estádio Antônio Accioly. Em vez de sofrer perda de mando de campo, o clube terá de fazer ação educativa de combate ao racismo.

O Dragão vai ter que produzir vídeos com ídolos do clube dizendo mensagens contra o racismo e veicular as peças no telão do clube antes e nos intervalos dos jogos que fizer em casa até o final do Brasileiro.

Além disso, a multa recebida pelo Atlético-GO no caso, antes de R$ 50 mil, caiu pela metade e ficou em R$ 25 mil.

A proposta de pena educativa foi do relator Felipe Bevilacqua e seu voto foi elogiado na sessão do Pleno do STJD. Ele sugeriu que a pena de mando de campo fosse substituída pela ação educativa e que a multa fosse de R$ 30 mil. Depois, a punição financeira acabou diminuída ainda mais.

Em seu discurso, citou a punição recebida pela Hungria no ano passado, em pena imposta pela Fifa, de mais de R$ 1 milhão e de dois mandos de campo perdidos, por causa de atos racistas em jogo contra a Inglaterra. Como viu gravidade maior no caso das Eliminatórias Europeias, citando que a pena financeira foi alta, mas a de mandos de campo não, sugeriu a substituição da perda de mando do Atlético-GO pela ação educativa.

Presidente do Pleno, Otávio Noronha, chegou a pedir redução maior da multa, disse ter "bastante dificuldade em condenar", falou que "foi um fato isolado, se é que aconteceu" e que a injúria racial está "tudo no campo da suposição".

Entenda o caso

O volante Fellipe Bastos disse ter sido chamado de "macaco" duas vezes por um torcedor atleticano na saída do gramado do Antonio Accioly, no dia 8 de maio.

O clássico entre Atlético-GO e Goiás foi pelo 1º turno do Campeonato Brasileiro, com torcida única do Dragão, como são os clássicos goianienses normalmente. O jogo foi vencido pelo Goiás por 1 a 0.

No dia seguinte, em 9 de maio, Fellipe Bastos registrou ocorrência de injúria racial no Geacri e a investigação começou.

Por causa da injúria racial do torcedor, o Atlético-GO foi punido com a perda de um mando de campo e multa de R$ 50 mil em julgamento na 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no dia 26 de julho.

O Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) prevê que o clube pode ser punido por ato de um torcedor. O clube recorreu e, no dia 29 de julho, conseguiu o efeito suspenso da pena até o julgamento no Pleno do STJD.

No Pleno, nesta quinta-feira (15), teve a pena revertida para multa de R$ 25 mil e ação educativa de combate ao racismo a ser realizada em seus jogos no Accioly.

