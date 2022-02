Esporte Em clássico com cinco gols e expulsões, Vila Nova bate o Atlético-GO Primeiro clássico do Goianão 2022 foi movimentado com direito a gols, expulsões e no final com festa colorada

O Vila Nova venceu o primeiro clássico do Goianão 2022, que teve cinco gols marcados. Neste sábado (5), o Tigre bateu o Atlético-GO, por 3 a 2, no OBA e embola a briga pela liderança do Grupo B do Estadual. Clayton, Pablo Roberto e Cardoso fizeram os gols colorados no duelo, Dellatorre e Leandro Barcia descontaram para os rubro-negros. Com o resultado, o Vila Nova vai ...