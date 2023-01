O Goiás venceu o Vila Nova na volta do clássico após uma temporada de ausência. Neste domingo (29), na Serrinha, o time esmeraldino bateu o rival colorado por 1 a 0, com gol do volante Felipe após cobrança de falta da intermediária. O resultado acabou com a invencibilidade do Tigre, que era até então a única equipe sem derrota no Estadual.

A vitória leva o Goiás para a 2ª colocação do Goianão com 11 pontos. O time esmeraldino fica a dois pontos do líder Atlético-GO. O Vila Nova, por sua vez, permanece com 9 pontos e perde uma posição na rodada - é o 5º e ainda pode perder duas colocações caso Anápolis e Crac vençam seus respectivos jogos no complemento da 6ª rodada.

Na próxima rodada, o Vila Nova busca reabilitação diante do Grêmio Anápolis. O duelo válido pela 7ª rodada será disputado no OBA, na quarta-feira (1º), a partir das 19h30. Mais cedo, no mesmo dia, o Goiás visita o Inhumas. A partida será disputada no estádio Zico Brandão, a partir das 15h30.

Duas chances para cada

O clássico na Serrinha começou movimentado, mas nervoso. Com dez minutos de partida, Goiás e Vila Nova tiveram uma oportunidade, cada, para abrir o placar e receberam três cartões amarelos somados.

A primeira chance foi colorada, aos cinco minutos. Depois de finalização de fora, a bola saiu para escanteio e Sousa cabeceou com perigo contra à meta do goleiro Tadeu. A resposta esmeraldina também surgiu na bola parada, mas Bruno Melo acertou a barreira em falta próximo da entrada da grande área do Vila Nova.

No lance dessa falta, três cartões amarelos foram apresentados pelo árbitro Osimar Moreira. O primeiro foi para o lateral esquerdo Diego Renan, que cometeu a infração no meia Julián Palacios. Um momento de confusão entre jogadores ocorreu na sequência do lance e Ralf, do Vila Nova, e Bruno Melo, do Goiás, foram punidos.

Clássico equilibrado

Com a bola, o Vila Nova conseguiu movimentar mais jogo em comparação com o rival esmeraldino. O Tigre teve domínio da posse de bola e circulou pelo campo quando teve ela nos pés. A equipe colorada, porém, apresentou dificuldades no terço final e não conseguiu finalizar contra o goleiro Tadeu.

O Goiás, por sua vez, foi mais rápido para chegar ao campo de ataque. Com jogadas pelos lados, o time esmeraldino acelerava o jogo pelos lados e tentava cruzar na área, pelo alto ou rasteiro. Mas assim como o rival colorado, teve dificuldades para chutar a gol.

Boas oportunidades

Vila Nova e Goiás tiveram as melhores chances para abrir o placar após os 30 minutos. A primeira foi do time colorado, aos 31 minutos. Novamente na bola parada, Jordan cabeceou com perigo rente à trave esquerda do goleiro Tadeu após cobrança de falta do atacante Lourenço.

A resposta esmeraldina foi no lance seguinte. Em jogada de velocidade pela ponta esquerda, Diego Gonçalves passou pelo lateral Marcelinho, invadiu a área e tocou para o meia Julián Palácios que chutou cruzado. A bola passou pelo goleiro Vanderlei e foi afastada pelo zagueiro Jordan em cima da linha.

Expulsão e gol do Goiás

O clássico seguiu movimentado e quente até o final do primeiro tempo. Na reta final da primeira etapa deu tempo para uma expulsão e o placar ser alterado na Serrinha. O cartão vermelho foi apresentado para o zagueiro Yan Souto, que jogou improvisado como lateral direito do Goiás. O defensor parou Guilherme Lourenço com falta dura, recebeu o segundo amarelo e ficou fora do clássico aos 36 minutos.

O Goiás, porém, não deixou o Vila Nova crescer na partida e conseguiu abrir o placar aos 41 minutos. Após falta da intermediária, o volante Felipe soltou uma bomba e marcou um golaço para abrir o placar na Serrinha: 1 a 0, Goiás.

Mudanças

A expulsão de Yan Souto e o número de cartões amarelos no primeiro tempo (foram seis) fizeram os técnicos de Goiás e Vila Nova mudarem seus respectivas formações no retorno do intervalo. Claudinei Oliveira tirou Ralf e Diego Renan, ambos amarelados pelo lado colorado, enquanto Guto Ferreira reforçou a marcação com a entrada do volante Willian Oliveira na vaga de Nicolas.

Como esperado, o Vila Nova teve maior domínio da posse de bola no começo do 2º tempo. Em busca do empate, o Tigre chegou a ter uma sequência de três escanteios seguidos, mas não incomodou o goleiro Tadeu nos primeiros 13 minutos da etapa final.

O Goiás mudou o comportamento em campo e priorizou se defender. O time esmeraldino conseguiu suportar a pressão do Vila Nova.

Quase o empate

Com dificuldades para criar com bola rolando, o Vila Nova voltou a levar perigo para o goleiro Tadeu na bola parada. Aos 19 minutos, Marlone cobrou falta no ângulo, mas a bola foi espalmada pelo camisa 1 do time alviverde com a mão trocada.

Recorde na Serrinha

Com mais de 10 mil torcedores pagantes e 12 mil presentes, o clássico na Serrinha registrou o recorde de público no Goianão 2023 após seis rodadas.

Tudo igual em campo

Na reta final da partida, aos 45 minutos, o Vila Nova deixou o número de jogadores igual no clássico. Após falta dura no atacante Wendell, o zagueiro Jordan recebeu cartão vermelho direto e foi para o vestiário mais cedo.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 6ª rodada

Jogo: Goiás 1x0 Vila Nova

Local: Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 29/1/2023

Horário: 10h30

Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Cristhian Passos e Hugo Corrêa

GOIÁS: Tadeu; Yan Souto, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Felipe (Nathan Melo) e Julián Palacios (Wendell); Vinicius (Hugo), Nicolas (Willian Oliveira) e Diego Gonçalves (Philippe Costa). Técnico: Guto Ferreira.

VILA NOVA: Vanderlei, Marcelinho (Wendson), Jordan, Doma e Diego Renan (Rodrigo Gelado); Ralf (Vinicius Leite), Sousa e Marlone (Hyuri); Lourenço, Neto Pessoa e Guilherme Parede (João Lucas). Técnico: Claudinei Oliveira.

Gol: Felipe, aos 43 minutos do 1º tempo (Goiás)

Cartões amarelos: Diego Renan, Ralf (Vila Nova), Diego Gonçalves, Lucas Halter, Bruno Melo, Yan Souto, Wendell e Julián Palacios (Goiás)

Expulsões: Yan Souto (Goiás) e Jordan (Vila Nova)

Público pagante: 10.660

Público total: 12.620

Renda: R$ 170.770,00