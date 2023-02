O mais tradicional clássico do futebol goiano foi quente, teve seis gols e terminou com vitória do Goiânia diante do Atlético-GO pela 8ª rodada do Goianão. Neste domingo (5), no estádio Olímpico, o Dragão ficou na frente do placar duas vezes, mas o Galo usou a bola parada para vencer o rival rubro-negro de virada por 4 a 2.

O resultado leva o Goiânia aos 11 pontos e o Galo vai para a 7ª colocação. O Atlético-GO permanece com 16 pontos e lidera. O Dragão, no entanto, pode perder a 1ª posição caso o Goiás vença o Grêmio Anápolis no complemento da 8ª rodada.

Na próxima rodada, o Goiânia visita o Crac no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. O duelo será disputado na quarta-feira (8), a partir das 19h30. No mesmo dia, mas às 20h30, o Atlético-GO busca recuperação contra o Morrinhos, no Accioly

DOMÍNIO DO DRAGÃO

Goiânia e Atlético-GO entraram em campo com posturas diferentes. Mandante do clássico, o Galo teve comportamento defensivo e iniciou a partida com marcação baixa e linhas compactas. Com mais bola, o Dragão circulou entre as faixas do campo, jogou no campo de ataque, mas teve dificuldades para furar a zaga alvinegra e arriscou chutes de fora da área e tentou alguns cruzamentos nos primeiros 15 minutos do clássico no Olímpico. Nada que levasse perigo à meta do goleiro Johnathan.

SHAYLON NELES

Se com a bola rolando o Atlético-GO teve dificuldades para levar perigo ao goleiro do Goiânia, na primeira falta perigosa o Dragão abriu o placar no estádio Olímpico. Aos 17 minutos, Shaylon bateu falta lateral direto na direção do gol e encobriu Johnathan para marcar o primeiro gol atleticano no clássico. Esse foi o terceiro gol do camisa 10 neste Goianão.

RESPOSTA RÁPIDA

Sem conseguir jogar ofensivamente antes do gol do Atlético-GO, o Goiânia assustou o goleiro Diego Loureiro rapidamente após o gol de Shaylon. Na saída de bola, o Galo acelerou o jogo e chegou rapidamente na área rubro-negra. Marcelo Xavier finalizou dentro da área e a bola explodiu na trave atleticana.

GOL DE ESCANTEIO

O Goiânia acordou no jogo depois de sofrer o primeiro gol. Na segunda oportunidade de perigo, o Galo empatou o clássico no Olímpico. Aos 24 minutos, depois de cobrança de escanteio, Marcelo Xavier desviou e o zagueiro Eduardo completou, livre na pequena área, para empatar o duelo.

COMEÇO FULMINANTE

Atlético-GO e Goiânia começaram o segundo tempo com tudo. Diferente da etapa inicial, as duas equipes partiram para o ataque. O Dragão teve mais posse de bola e ocupou o campo de ataque por maior tempo. Logo aos 2 minutos, Moraes levou perigo após finalização que acertou a trave do goleiro Johnathan.

Em jogada rápida, aos 4 minutos, Luiz Fernando tocou nas costas da defesa do Goiânia e deixou o atacante Kelvin livre dentro da área. O atacante bateu cruzado e marcou o segundo gol do Atlético-GO no clássico.

Do mesmo modo que fez o primeiro gol, o Goiânia chegou ao empate aos 11 minutos. Depois de cobrança de escanteio do lateral Iago, o meia Aussério cabeceou na entrada da pequena área e deixou tudo igual novamente.

PRESSÃO DO ATLÉTICO-GO

Após o empate, o Atlético-GO seguiu melhor e dominou as ações ofensivas no clássico. Entre 13 e 20 minutos, Kelvin, Shaylon, Vizeu e Luiz Fernando tiveram chances para marcar o terceiro gol do Dragão, mas não passaram pelo goleiro alvinegro.

A VIRADA DO GALO

O Goiânia seguiu sua estratégia de jogo e manteve postura de priorizar contra-ataques para chegar no campo de defesa do Atlético-GO. Em uma das tentativas, conquistou uma falta pela direita no campo ofensivo. O atacante Isaac, aos 26 minutos, levantou bola no segundo pau e o zagueiro Eduardo se esticou com a perna direita para desviar pelo alto e marcar o gol da virada do Galo no clássico.

O GOLAÇO

Já na reta final da partida, Isaac marcou um belo gol no Olímpico. Aos 41 minutos, depois de sobra da defesa do Atlético-GO, o camisa 11 arriscou de longe e acertou o ângulo do goleiro Diego Loureiro para marcar o quarto gol do Galo no clássico e dar números finais ao duelo no Olímpico.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 8ª rodada

Jogo: Goiânia 4x2 Atlético-GO

Local: estádio Olímpico (Goiânia/GO)

Data: 5/2/2023

Horário: 10h30

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Leone Carvalho e Jonny Kamenach

GOIÂNIA: Johnathan; Jean Kenedy (Irismar), Eduardo e Marcelo Xavier; Olívio (Junior Ramos), Iago (Samuel), Nilson (Rodrigo), Tabata (Gabriel) e Assuério; Isaac e Wallace. Técnico: Alex Godoi (interino).

ATLÉTICO-GO: Diego Loureiro; Rodrigo Soares, Gazal, Michel (Ramon Menezes) e Jefferson (Luiz Fernando); Rhaldney (Thiago Medeiros), Moraes e Shaylon; Airton (Bruno Tubarão), Daniel (Felipe Vizeu) e Kelvin. Técnico: Eduardo Souza.

Gols: Shaylon, aos 17 minutos (Atlético-GO), Eduardo, aos 24 minutos do 1º tempo e aos 26 minutos do 2º tempo (Goiânia), Kelvin, aos 4 minutos (Atlético-GO), Assuério, aos 11 minutos do 2º tempo (Goiânia) e Isaac, aos 41 minutos do 2º tempo (Goiânia)

Cartões amarelos: Nilson, Jean Kenedy (Goiânia), Ramon e Shaylon (Atlético-GO)

Público pagante: 3.835

Público total: 4.065

Renda: R$ 39.350,00