O Goiás não tomou conhecimento do Goiânia e goleou o rival alvinegro por 8 a 3 para encaminhar classificação à semifinal do Campeonato Goiano. Nicolas (duas vezes), Bruno Melo (duas vezes), Kauan, Vinicius, Philippe Costa e Lucas Halter fizeram os gols do time esmeraldino neste sábado (25) no retorno dos clubes ao estádio Serra Dourada - Assuério, Nilson Júnior e Wallace descontaram para o Galo no clássico válido pelas quartas de final do Goianão 2023.

Com o resultado, o Goiás pode perder por quatro gols de diferença no jogo de volta que avança à semifinal do Goianão 2023. O Galo terá de golear o rival esmeraldino por cinco gols para levar a decisão para os pênaltis e só avança no tempo regulamentar se vencer por diferença de seis ou mais gols.

Goiás e Goiânia fazem o duelo de volta das quartas de final no domingo (5 de março) no estádio da Serrinha. A bola vai rolar a partir das 16 horas. Antes, no dia 1º, o time esmeraldino faz sua estreia na Copa do Brasil diante do Asa-AL, fora de casa, a partir das 19 horas. A equipe goiana joga com a vantagem do empate para avançar à 2ª fase do torneio nacional.

CAVANI DO CERRADO

Não havia começo melhor para o Goiás no clássico contra o Goiânia. No primeiro ataque da partida, o time esmeraldino abriu o placar. Aos 2 minutos, depois de jogada pela esquerda, Sander cruzou a bola na medida para o atacante Nicolas. O Cavani do Cerrado levou a melhor contra a defesa do Galo e cabeceou firme para marcar o primeiro gol da partida no Serra Dourada. Foi o 6º gol do camisa 9 no Goianão, artilheiro isolado da equipe alviverde na competição estadual.

AMPLIOU

Após o gol, o clássico ficou equilibrado com troca de ataques. O Goiás, porém, tinha mais posse de bola e levou mais perigo nas jogadas ofensivas. Uma delas, aos 13 minutos, ampliou a vantagem esmeraldina no clássico. Após cobrança de escanteio do meia Kauan, o zagueiro Lucas Halter cabeceou, a bola bateu no travessão e entrou. Foi o segundo gol do defensor pelo time alviverde em 24 jogos, ambos marcados em clássicos contra o Goiânia.

“TADEUS”

Com desvantagem no placar, o Goiânia tentou diminuir o prejuízo ainda no primeiro tempo. O Galo priorizou jogadas pelo lado direito do ataque e teve sua melhor chance aos 31 minutos. O meia Assuério, ex-Goiás, arriscou chute forte de fora da área e forçou importante defesa do goleiro Tadeu, que tirou o gol alvinegro e espalmou a bola para escanteio.

Outra boa chance do Galo ocorreu aos 38 minutos. Depois de lançamento rasteiro e falha da zaga do Goiás, a bola sobrou para o atacante Wallace, que bateu de primeira. Atento, o goleiro Tadeu espalmou, mas deu rebote. Na sequência, Samuel bateu rasteiro e novamente o defensor esmeraldino salvou o Goiás no Serra Dourada.

LEI DO EX

A persistência do Goiânia no campo de ataque resultou em gol no final do primeiro tempo. Depois de pressão e troca de passes na entrada da área, o meia Nilson Júnior lançou Assuério dentro da área. O camisa 10, que foi revelado pelo Goiás, bateu cruzado para, desta vez, levar a melhor contra o goleiro Tadeu e diminuir o prejuízo do Galo no clássico.

QUE FALHA

O começo do segundo tempo foi movimentado e com gols. Logo aos 2 minutos, o Goiás perdeu grande chance para ampliar. Diego Gonçalves recebeu dentro da área e chutou para a defesa do goleiro Johnathan. No rebote, Nicolas finalizou em cima da marcação.

A jogada seguiu e rapidamente o Goiânia chegou no campo de ataque. No minuto seguinte, Tadeu errou na tentativa de encaixar a bola após finalização de fora da área e deu rebote. A bola sobrou dentro da área e o meia Nilson Júnior finalizou forte para empatar o clássico no Serra Dourada

CHUVA DE GOLS

Não demorou muito para o Goiás voltar à frente no placar. Em cinco minutos, no intervalo dos minutos 6 e 11 do segundo tempo, a equipe esmeraldina marcou com Vinícius e Kauan para colocar a equipe esmeraldina em vantagem no clássico novamente.

A partir daí, o Serra Dourada foi palco de uma chuva de gols. Bruno Melo marcou duas vezes, Nicolas e Philippe Costa fizeram novamente para o time esmeraldino e construíram a maior goleada do clássico Go-GO na história. Entre um gol e outro da equipe alviverde, o atacante Wallace fez o terceiro gol do Goiânia no duelo.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - Quartas de final (Ida)

Jogo: Goiânia 3x8 Goiás

Local: estádio Serra Dourada

Data: 25/2/2023

Horário: 16 horas

Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Hugo Correa e Paulo César Almeida

GOIÂNIA: Johnathan; Jean Kennedy (Irismar), Rhyan, Marcelo Xavier e Isaac; Júnior Ramos (Souza), Tabata (Borges), Assuério; Nilson Júnior (Iago), Wallace e Samuel (Gaúcho). Técnico: Alex Godoi.

GOIÁS: Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Felipe (Willian Oliveira) e Kauan (Alesson); Vinicius (Marquinhos Gabriel), Nicolas (Philippe Costa) e Diego Gonçalves (Julián Palacios). Técnico: Guto Ferreira.

Gols: Nicolas, aos 2 minutos (Goiás), Lucas Halter, aos 13 minutos (Goiás), Assuério, aos 41 minutos do 1º tempo (Goiânia), Nilson Júnior, aos 3 minutos (Goiânia), Vinícius, aos 6 minutos (Goiás), Kauan, aos 11 minutos (Goiás), Bruno Melo, aos 15 minutos e 19 minutos (Goiás), Wallace, aos 29 minutos (Goiânia), Nicolas, aos 35 minutos (Goiás) e Philippe Costa, aos 39 minutos do 2º tempo (Goiás)

Cartões amarelos: Felipe (Goiás), Marcelo Xavier, Nilson Júnior, Rhyan e Borges (Goiânia)