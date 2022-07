O 1º confronto entre times goianos na história da Copa do Brasil terminou com classificação do Atlético-GO contra o Goiás, após goleada de 3 a 0 em plena Serrinha no jogo de volta. Na ida, no Estádio Antônio Accioly, os rivais empataram sem gols.

O resultado no agregado das duas partidas levou o Dragão às quartas de final do torneio nacional. Abaixo, confira imagens do histórico confronto eliminatório entre os rivais sob olhares do repórter fotográfico do O POPULAR, Wesley Costa.

