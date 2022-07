O Goiás foi derrotado pelo América-MG, por 1 a 0, na noite deste domingo (3), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O revés no confronto direto com o Coelho foi ainda pior para o time esmeraldino, pois a equipe goiana foi parar na zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro.

A equipe do técnico Jair Ventura entrou em campo com a esperança de terminar a partida figurando na primeira metade da tabela, mas com um gol de Henrique Almeida, ex-jogador que teve passagem controversa pela Serrinha, o time esmeraldino foi derrotado e caiu para a 17ª colocação – esta é a posição da equipe com os resultados em andamento da 15ª rodada.

Além de perder posição para o próprio América-MG, o Goiás perdeu posição também para o Atlético-GO. Os dois rivais goianos estão com a mesma pontuação e empatados em número de vitórias e saldo de gols, mas o Dragão leva vantagem porque tem um ataque mais positivo com 17 gols marcados ante os 14 anotados pelo Goiás.

O JOGO

O Goiás entrou em campo com uma formação um pouco diferente da vista nos últimos jogos. O técnico Jair Ventura manteve a estrutura com três zagueiros, mas sacou o ala pela esquerda e inseriu um volante, ficando com três zagueiros e três volantes em campo, mas com Caetano realizando trabalho como lateral esquerdo no momento ofensivo.

Em confronto direto por posição na tabela de classificação, América-MG e Goiás fizeram jogo equilibrado e aberto em Belo Horizonte. O 1º tempo terminou com 21 finalizações (12 americanas e 9 esmeraldinas), mas isso não significou muito trabalho para os goleiros, pois apenas duas finalizações acertaram o alvo, uma para cada lado.

Artilheiro do Goiás no Brasileirão, o atacante Pedro Raul era quem concentrava os lances de maior perigo pelo lado esmeraldino. O atacante levou perigo em um chute de fora da área, aos 13 minutos, quando viu o goleiro Matheus Cavichioli adiantado e tentou acertar o ângulo. A bola passou à direita do gol.

Para a segunda etapa, o técnico Jair Ventura sacou o meia Élvis da equipe e colocou Dadá Belmonte em campo. O atacante entrou do lado esquerdo para fazer o papel de ala pelo lado esquerdo e ajudar na marcação por aquele corredor, que foi muito explorado pelo Coelho no 1º tempo.

Aos 10 minutos, Pedro Raul quase abriu o placar. Mesmo isolado no ataque, o atacante tirou da cartola um arremate de pé esquerdo e o chute cruzado passou rente à trave esquerda do gol americano. O jogo era equilibrado e as duas equipes começavam a chegar mais perto do gol.

E quem chegou mesmo foi o América-MG. Aos 13, Henrique Almeida, ex-Goiás, tabelou com Pedrinho e finalizou, de primeira, e venceu Tadeu. Henrique Almeida, com passagem apagada pelo Goiás em 2020, se tornava algoz dos esmeraldinos na Arena Independência.

Com o prejuízo no placar, o técnico Jair Ventura colocou Nicolas em campo. O atacante voltou à equipe após quase um mês se recuperando de lesão. A tentativa era aumentar o poder de fogo esmeraldino para buscar o empate.

Aos 39 minutos, Henrique Almeida quase marcou o segundo dele na partida. O atacante conseguiu finalizar com força, de dentro da área, e carimbou o travessão. Foi o último lance de perigo na partida. No último minuto, Tadeu foi tentar fazer o gol de empate, mas também não teve sucesso.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido das Flores (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Gols: Henrique Almeida aos 13’ do 2º tempo (Goiás)

América-MG: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres (Matheusinho), Luan Patrick, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Pedrinho (Conti), Wellington Paulista (Henrique Almeida) e Everaldo (Felipe Azevedo). Técnico: Vágner Mancini

Goiás: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César e Caetano (Danilo Barcelos); Diego, Caio Vinícius (Nicolas), Matheus Sales (Luan Dias), Fellipe Bastos e Élvis (Dadá Belmonte); Vinícius (Maguinho) e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura