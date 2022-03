Esporte Em crise por sanções, Chelsea lidera ranking de clubes; Palmeiras é segundo Time londrino, que estava em quarto na lista anterior, ganhou três posições e o time paulista, uma

Mesmo em meio a uma semana turbulenta, sofrendo sanções da Premier League por conta de Roman Abramovich, dono do clube, o Chelsea é o melhor time do mundo de acordo com o ranking mensal da IFFHS (Federação Internacional de Estatística e História do Futebol). Palmeiras e Atlético-MG completam o top-3. O ranking divulgado durante a semana levou em conta o desempenho dos cl...