Esporte Em dia de festa, Botafogo empata no Engenhão e impede acesso do Guarani Equipe alvinegra levantou a taça diante de sua torcida, no Estádio Nilton Santos

Foi um dia de festa para mais de 33 mil torcedores no Engenhão. Após garantir o título da Série B e voltar à primeira divisão, o Botafogo empatou em 2 a 2 contra o Guarani, neste domingo (28), e impediu o acesso do rival na última rodada da competição. Com o empate, o Botafogo foi a 72 pontos (sete a mais que o vice-campeão Goiás) e levantou a taça diante de sua...