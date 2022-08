Em dia de jogo decisivo para o Atlético-GO, o técnico Jorginho festeja nesta quarta-feira (17) uma data especial: o aniversário dele. Natural do Rio, dono de uma carreira vencedora como jogador, no futebol brasileiro e internacional, Jorginho completou 58 anos. Como a data coincide com a da partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, do Dragão diante do Corinthians, às 21h30, na Arena Itaquera, o aniversariante teve um dia de preparação e concentração para o jogo.

Assim mesmo, a data não passou despercebida entre os atleticanos. Houve a tradicional roda de atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes da delegação, para cantar parabéns. O Atlético-GO também fez uma postagem nas redes sociais citando o aniversário do treinador.

Nesta terça-feira (16), na entrevista antes do último treino, em São Paulo, Jorginho disse que está muito concentrado para o compromisso válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo experiente e acostumado à disputa de grandes partidas, como ex-jogador e agora como técnico, Jorginho disse que ainda sente "frio na barriga" antes de cada jogo. Não será diferente antes do confronto diante do Corinthians.

"Isso é natural. Mesmo com tantos jogos na minha vida, em 20 anos como atleta profissional e 16 (anos) como treinador, friozinho na barriga sempre existe. O meu momento mais difícil para mim é quando os jogadores vão aquecer e que não posso aquecer mais. Fico ali, dentro do vestiário, e ali surge um turbilhão de pensamentos, possibilidades. Converso com minha comissão técnica, das possibilidades, mudanças em caso de estar vencendo ou perdendo, como vamos nos comportar. Batemos um papo enquanto os jogadores estão se aquecendo. É o momento mais tenso para mim", revelou o treinador atleticano.

Jorginho chega aos 58 anos à frente do Atlético-GO em grande fase na Copa Sul-Americana, pois é semifinalista pela primeira vez do torneio. Na noite desta quarta-feira (17), cabe ao técnico liderar o elenco na "guerra" preparada pelo Corinthians para reverter vantagem de dois gols da equipe atleticana e chegar também à semifinal. Ao mesmo tempo, o técnico trabalha para tirar o Dragão das últimas posições no Brasileirão - é penúltimo colocado.

Esta é a segunda passagem de Jorginho pelo clube. Ano passado, dirigiu o time durante uma parte do Goianão, da 2ª fase da Copa do Brasil e alguns da 1ª fase da Sul-Americana. Num deles, teve a imagem (foto) rodando pelas rodadas sociais após ser fotografado com uma vassoura, no vestiário do Estádio El Teniente, em Rancágua (CHI), ajudando na limpeza do local ocupado pelos atleticanos após vitória histórica, por 1 a 0, sobre o Palestino - foi o primeiro triunfo do clube, fora do País, em torneios internacionais.

Como jogador, Jorginho teve carreira vencedora. Revelado na base do América-RJ, atuava nas laterais direita e esquerda. Ganhou títulos nas seleções de base, como o Mundial 1983. Foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul (1988), naufragou com a seleção brasileira na Copa da Itália (1990), mas se redimiu quatro anos depois, quando foi um dos integrantes da equipe tetracampeã do mundo nos Estados Unidos (1994).

Na final, diante da Itália, sentiu um desconforto muscular após driblar dois italianos antes do cruzamento. Foi substituído por Cafu.

Nos clubes, viveu grande fase no time do Flamengo, campeão da polêmica Copa União (1987). Jorginho depois se transferiu para o futebol alemão. Foi titular do Bayer Leverkunsen e do Bayern Munique. Ele e o brasileiro Paulo Sérgio ajudaram abrir mercado na Alemanha, após a reunificação, para outros atletas brasileiros.

Virou volante e jogou no Kashima Antlers (Japão). No final da carreira, atuou pelo São Paulo, Fluminense e Vasco - neste último clube, era titular da virada marcante sobre o Palmeiras, em São Paulo, na final da Copa Conmebol 2000 - o Palmeiras vencia por 3 a 0, mas o Vasco reagiu e virou para 4 a 3.