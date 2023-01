No confronto entre os técnicos Glauber Ramos e Augusto César, que trabalharam juntos no Goiás e fizeram até uma dupla de treinadores no alviverde para a disputa da Série A, o Morrinhos, de Augusto, massacrou o Grêmio Anápolis, de Glauber. O Tricolor dos Pomares goleou por 4 a 0, neste domingo (22), no Centro Esportivo João Vilela, em Morrinhos, e conseguiu sua primeira vitória no Goianão, deixando a zona de rebaixamento.

O Grêmio Anápolis segue sem sequer pontuar após quatro jogos e na lanterna do Estadual. Glauber Ramos comandou seu segundo jogo na Raposa, depois de ser contratado para substituir Edson Silva, que guiou o clube nas duas primeiras rodadas.

Leia também:

+ Em duelo entre amigos, Morrinhos aplica maior goleada do Estadual

+ Tabela completa do Goianão 2023

O Morrinhos tem 4 pontos, é 10º colocado e está a apenas 1 ponto do Z2. De qualquer forma, está perto do perigo.

O Tricolor dos Pomares construiu a goleada com dois gols em cada tempo. Roger Goiano e Allef Nunes marcaram no primeiro, Roniel (de pênalti) e Denilson fizeram no segundo.

Na próxima quarta-feira (25), pela 5ª rodada, o Morrinhos recebe o Goiânia às 20h. Nos mesmos dia e horário, o Grêmio Anápolis joga fora contra o Goianésia.

JOGOS DA PRÓXIMA RODADA

Quarta-feira (25/1)

19h - Crac x Goiás

19h30 - Atlético-GO x Anápolis

20h - Goianésia x Grêmio Anápolis

20h - Morrinhos x Goiânia

20h30 - Aparecidense x Inhumas

20h30 - Vila Nova x Iporá