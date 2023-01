O Vila Nova tem clássico contra o Goiânia na estreia do Campeonato Goiano, na próxima quarta-feira (11), em casa, e defenderá uma invencibilidade de três temporadas em clássicos no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Neste período, o Vila Nova fez seis clássicos contra os três rivais da capital goiana em jogos por Campeonato Goiano ou Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre venceu três clássicos e empatou outros três.

A última derrota em clássicos no OBA se deu no Campeonato Goiano de 2019, quando o time colorado acabou derrotado pelo rival Goiás, por 1 a 0, no dia 24 de fevereiro daquele ano.

Após esse revés, o Vila Nova empatou com o Goiás em 2020, goleou o próprio Goiânia em 2021, por 6 a 0, no último encontro entre Tigre e Galo, e ainda derrotou o Goiás, por 2 a 1, em 2021 pelo Goianão e empatou sem gols na Série B do Campeonato Brasileiro.

Na temporada passada, o Vila Nova fez clássicos apenas com o Atlético-GO no OBA. Na fase de classificação do Goianão, o Tigre bateu o Dragão por 3 a 2. Houve empate no jogo da semifinal daquele ano, por 1 a 1.

O time colorado está em reta final de preparação para a estreia diante do Goiânia e realizou um jogo-treino na última quinta-feira (5) diante do Costa Rica-MS, em atividade com portões fechados. O Vila Nova aplicou 6 a 1 no time sul-mato-grossense no último teste feito antes da estreia no Campeonato Goiano.