Esporte Em fim de contrato, volante deixa o Atlético-GO Willian Maranhão disputou 83 partidas em duas temporadas pelo Dragão

O volante Willian Maranhão não seguirá no Atlético-GO para 2022. O jogador de 25 anos tinha contrato até o final deste ano e não teve vínculo prorrogado e deixou o Dragão após duas temporadas. Ele foi titular em grande parte da Série A, peça chave no sistema defensivo do clube atleticano. A informação foi divulgada pela Rádio Sagres e confirmada pelo POPULAR. N...