Esporte Em giro no Sul, Atlético-GO quer selar permanência Dragão faz dois jogos fora de casa, contra Chapecoense e Internacional, e pode voltar para Goiânia com manutneção confirmada e próximo de vaga em competição internacional

O Atlético-GO se prepara para cinco dias no Sul do País, de onde espera voltar com pontos e situação definida na busca pela permanência na Série A. O elenco rubro-negro embarca para Chapecó (SC), nesta quinta-feira (2), e desafia a Chapecoense, na sexta-feira (3). Depois, vai até Porto Alegre (RS) para encarar o Internacional, segunda (6).Será a segunda viagem para Chapecó do A...