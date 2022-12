Na região da rua 44, em Goiânia, é possível encontrar um pouco de tudo. Roupas, calçados, comidas. Nesta sexta-feira (2), não faltaram gritos de lamentação com a inesperada derrota, por 1 a 0, do Brasil diante Camarões no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

No final, com a derrota de 1 a 0 confirmada, a análise por parte da torcida foi de um revés que pode ser encarado como acidente de percurso na busca pelo hexa.

"Infelizmente tivemos um acidente de percurso na nossa caminhada. Temos uma seleção muito forte, que jogou bem contra Camarões. Finalizamos bastante, mas infelizmente não deu. Vamos torcer pelo retorno do Neymar e principalmente do Alex Sandro. Sigo confiante, vai dar certo e vamos ser campeões em cima da França para vingar aquela Copa de 1998. E vamos eliminar a Argentina na semifinal", opinou o torcedor William Mendonça, funcionário público de 32 anos, que é natural de Manaus-AM e está em Goiânia para participar de um concurso público.

O tradicional local, conhecido pelos seus milhares de fornecedores de roupas, parou por alguns momentos durante o duelo da seleção brasileira diante de Camarões. Muitas lojas fecharam as portas, e a galera se reuniu em frente a um telão montado em um shopping na região da 44.

A reportagem do POPULAR esteve na região durante o intervalo e o segundo tempo da partida. Sempre movimentada, a rua 44 teve ruas quase desertas, sem movimento de compradores. Boa parte da galera assistia ao jogo em frente ao telão.

"Foi triste o resultado, não jogamos nada. Time reserva não dá. Ainda bem que os titulares voltam (contra a Coreia do Sul). Perdemos muitos gols, foi triste essa derrota", reclamou o motorista Wesley Alves, de 36 anos, que assistiu ao jogo com familiares na região da 44.

Dois momentos causaram vibração entre os torcedores brasileiros. O primeiro quando o atacante Pedro, do Flamengo, entrou em campo na vaga de Gabriel Jesus aos 19 minutos do 2° tempo.

"O Pedro merece muito, é o melhor centroavante do futebol brasilerio. Pena que ele não conseguiu marcar hoje (sexta-feira). Como flamenguista, torço muito por ele. Vai nos ajudar nos jogos eliminatórios, ele vai ‘brocar’", afirmou o vendedor Roberto Magalhães, de 33 anos.

O segundo momento de maior vibração ocorreu após a expulsão do camisa 10 de Camarões, Vincent Aboubakar, aos 48 minutos da etapa final. "Vai que dá, Brasil. Acerta esse passe", gritou uma torcedora. "Vamos Brasil, acelera, vamos empatar", cobrou outro torcedor.

“Não pode perder um gol desse”, lamentou Wesley Alves, após chance perdida pelo volante Bruno Guimarães, no final da partida.