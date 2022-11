Vibrar em família foi um momento à parte para muitos goianos na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Pais, mães, filhos e filhas decidiram celebrar juntos a vitória do Brasil sobre a Sérvia, por 2 a 0, com gols do atacante Richarlison. A comemoração foi repleta de abraços em diversos pontos de Goiânia na quinta-feira (24).

Aniversário, chance de viver um ambiente de Copa do Mundo pela primeira vez com filhos e muita torcida pelo hexa foram motivos para diversos goianos se reunirem em diferentes pontos da cidade. Depois de um primeiro tempo duro diante da equipe europeia, a segunda etapa foi de celebrações com os gols marcados por Richarlison.

“Hoje é aniversário do meu marido e decidimos sair juntos com nossos filhos para assistir ao jogo. É um momento de felicidade para nós, nada melhor do que curtir em família esse dia especial”, contou a professora Aline Urzeda, de 40 anos, que, assim como seu marido, Edgar Lopes, ficou ainda mais confiante na conquista do hexa após a vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia.

O casal, que mora na região Norte de Goiânia, assistiu à estreia do Brasil na Copa Experience, estrutura montada no shopping Passeio das Águas. “Eu acho que este ano vem (o hexa), estou muito confiante. Já se passaram 20 anos (do penta), chegou nossa hora”, completou Aline Urzeda, que levou os filhos, Rafael e Edgar Filho, para assistir ao jogo do Brasil e celebrar o aniversário de 41 anos do marido.

Vencer a Sérvia era questão de tempo, para o goiano Gean Carlos dos Santos, que foi com o filho, Matheus Viana, para um bar no setor Marista.

“Sabe o que aconteceu com a Argentina (derrota para Arábia Saudita)? Eu já esperava. E o que aconteceu com a Alemanha (derrota para o Japão) é normal, estão em renovação. Agora, vencer a Sérvia era questão de tempo para nós. Foi um jogo duro, mas a gente ia vencer. Vamos vencer os dois próximos jogos, vida dura vamos ter lá nas quartas de final. Essa vitória (contra a Sérvia) só me deixou ainda mais confiante no título”, declarou o vendedor de 32 anos.

Matheus Viana, de 13 anos, vive sua quarta Copa do Mundo, a segunda que terá lembranças. “Eu espero que o time melhore com os próximos jogos, gostei muito do Richarlison. O time jogou muito bem, mas espero que melhore mais”, cobrou o jovem torcedor, que, assim como o pai, deseja enfrentar a Inglaterra em uma eventual final de Copa do Mundo.

Neymar

A entorse sofrida pelo atacante Neymar preocupou a torcida goiana. “Vamos ver o que vai acontecer com o Neymar agora, saiu machucado. Espero que não seja nada grave. Mas confio no nosso ataque. Estou confiante (no título) por isso, são jovens talentosos. Do meio para frente, temos um time que pode vencer jogos e nos levar ao título. Vai ser difícil. Somos favoritos, mas os jogos serão duros assim”, opinou o aposentado Cícero de Melo Neto, de 61 anos, que optou em assistir ao jogo “sozinho” no Mercado da 74, que ficou lotado.

Muitos torcedores, porém, tiveram que trabalhar enquanto a partida rolava no estádio Lusail, no Catar. O atendente de balcão Kaue Pereira tentava, entre um atendimento e outro, olhar para as diversas televisões que estavam no bar onde ele trabalha no centro de Goiânia.

“Aqui, eu torço muito, mas fico mais na torcida sem olhar pra TV. Tenho que atender o pessoal, mas, quando falo com eles, viro o olhar para a TV e tento ver algo. Fico mais ouvindo, igual rádio. Na hora do gol (o primeiro marcado por Richarlison), eu estava sem atender. Corri para olhar e comemorei. Tem que trabalhar, não pode parar, então torço do jeito que consigo”, pontuou o torcedor de 38 anos.

