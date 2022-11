Torcedores goianos que precisam trabalhar em importantes pontos de logística de Goiânia se organizaram como puderam para acompanhar a vitória do Brasil sobre a Suíça, por 1 a 0, nesta segunda-feira (28). Da aflição para a euforia, a festa ficou completa com o gol de Casemiro e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

A reportagem do POPULAR esteve na Ceasa-GO ao longo do 1º tempo da partida e encontrou pouco movimento nos depósitos de hortifrutigranjeiros. Alguns locais já tinham encerrado as atividades do dia. Mesmo assim, muitos trabalhadores se espremiam sob a marquise de uma lanchonete no local. A maior parte deles estava vidrada na única televisão do local, mesmo com uma chuva persistente que caía molhando alguns torcedores.

Entre uma jogada e outra, os trabalhadores teciam comentários sobre o time de Tite. A ausência de Neymar era pauta. O assunto recorrente era a dificuldade imposta pela marcação dos suíços.

Um dos torcedores que estavam por ali até ensaiou deixar de lado a partida e voltar a trabalhar mais um pouco. Ao fim do 1º tempo, o sentimento era de aflição pelo primeiro gol da seleção. O momento de maior euforia foi quando o atacante Ronaldo apareceu nas tribunas do estádio 974 durante a transmissão.

No Terminal Rodoviário de Goiânia, onde funciona também um shopping, uma multidão acompanhava a partida na praça de alimentação do local. O clima era festivo e de muito barulho a cada lance de ataque da seleção brasileira.

Gol anulado

O público ficou eufórico com o gol marcado pelo atacante Vinícius Júnior. A euforia era tanta que houve comemoração até mesmo no replay da jogada. No entanto, a anulação do lance que abriria o placar do jogo veio como um balde de água fria.

Nas mesas e cadeiras do local, estavam pessoas de passagem pela rodoviária para embarcar em algum ônibus, mas muitas eram trabalhadoras das lojas do shopping. Entre elas, estava Gabriel Fernandes, de 20 anos, que trabalha como vendedor. De rosto pintado, o torcedor vibrou com a possibilidade de acompanhar a partida pelo telão colocado no local.

“Eu penso que foi uma ótima ideia, porque todo mundo gosta de assistir aos jogos da seleção. Creio que se a loja estivesse aberta, não teríamos o mesmo movimento. Agora, depois que termina o jogo, as coisas voltam ao normal”, disse Gabriel Fernandes, que esta a aflito pela dureza da partida, mas que vibrou muito com o gol da vitória brasileira.

Quando Casemiro acertou o chute que venceu Sommer, o povo vibrou de alegria com muitos gritos e cornetas. A festa verde e amarela estava feita. Com a lição do gol anulado de Vinícius Júnior, a turma comemorou mesmo aliviada quando o árbitro da partida deu reinício ao jogo e o placar estampava, definitivamente, 1 a 0.

