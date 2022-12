Neymar, cria da base do Santos e craque do PSG e da seleção brasileira, disse que Pelé transformou o “futebol em arte” e “deu vozes para negros e pobres” com sua trajetória no futebol. Nesta quinta-feira (29), o Rei do Futebol morreu em São Paulo, aos 82 anos.

Na mensagem, Neymar diz que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. “Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente: Deu visibilidade ao Brasil”, frisou o camisa 10 da seleção brasileira.

Na sequência, o atacante do PSG opina que o Rei do Futebol conseguiu elevar o esporte e o Brasil. “Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!!”, finalizou Neymar.

Na Copa do Mundo de 2022, Neymar igualou Pelé como maior artilheiro da seleção brasileira. Quando fez o gol no empate com a Croácia, no jogo que eliminou o Brasil da Copa, o atacante chegou a 77 gols com a camisa da seleção e igualou a marca do Rei do Futebol, que era considerado por ele como seu principal ídolo.