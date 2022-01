Esporte Em Jataí, Jataiense e Grêmio Anápolis empatam Equipes ainda não venceram em duas rodadas no Campeonato Goiano

Após duas rodadas do Campeonato Goiano, Jataiense e Grêmio Anápolis não ganharam nem perderam. As duas equipes empataram por 1 a 1, neste domingo (30), em Jataí, no Estádio Arapucão, pela 2ª rodada, e somam, cada uma, 2 pontos no Grupo A do Estadual. Na abertura da competição, a Jataiense empatou com o Morrinhos, também por 1 a 1, fora de casa. O Grêmio Anápolis, atual ...