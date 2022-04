O Goiás voltou a ser derrotado, desta vez por 3 a 2, na Série A do Campeonato Brasileiro. O algoz esmeraldino na noite desta segunda-feira (25) foi o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis. A equipe goiana segue sem vencer neste retorno à elite do futebol nacional. A partida teve expulsão, pênaltis marcados, revisados, decisões alteradas e muita reclamação.

Após três rodadas, o Goiás somou apenas um ponto e aparece na penúltima colocação na tabela de classificação. O Avaí está na outra ponta da tabela e assumiu a 6ª colocação ao atingir seis pontos em três jogos.

Para o Goiás, a marca negativa neste início de Série A do Campeonato Brasileiro são as derrotas contundentes para dois adversários que ascenderam com ele da Série B. O time esmeraldino não foi páreo para o Coritiba e o Avaí. Na sequência, o time esmeraldino faz dois jogos em Goiânia no Brasileirão. No sábado (30), o Goiás recebe o Atlético-MG, atual campeão, na Serrinha, às 18h30. Na outra semana, faz clássico com o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly.

1º tempo

O técnico Jair Ventura montou uma escalação diferente para enfrentar o Avaí, fora de casa, com o lado direito do campo composto por Maguinho e Apodi. Em três minutos, a equipe catarinense chegou com perigo duas vezes ao ataque justamente por aquele lado.

Aos três minutos, Muriqui teve muita liberdade para avançar pela ponta esquerda e cruzar rasteiro. O zagueiro Da Silva se atrapalhou na hora de cortar a bola e Morato chegou para finalizar e empurrar a bola para as redes.

Três minutos depois, o Goiás tentou o contragolpe e levou perigo. Apodi sofreu falta na entrada da área e o árbitro assinalou pênalti. Após revisão do lance com auxílio da arbitragem de vídeo, Antonio Dib Moraes voltou atrás na decisão porque a ação faltosa foi fora da grande área.

Aos 26 minutos, o atacante Morato, autor do gol do Avaí, se envolveu em um lance com o atacante Dadá Belmonte e pisou no peito do jogador esmeraldino, que estava deitado no gramado. Com revisão do VAR, o atacante da equipe catarinense foi expulso de campo.

Inacreditavelmente, Apodi foi derrubado na entrada da área, em velocidade, aos 36 minutos. Mais uma vez, o árbitro central da partida assinalou pênalti. O VAR corrigiu a marcação porque outra vez o jogador esmeraldino foi derrubado fora da grande área.

Por falar em coincidências, antes do intervalo o atacante Pedro Raul mandou duas bolas no travessão. A primeira delas foi contra o próprio patrimônio, mas a segunda quase rendeu o empate. O gol só não saiu porque o goleiro Douglas Friedrich mostrou reflexo para espalmar a bola, o que fez com que ela explodisse no travessão.

2º tempo

Após um turbilhão de emoções na primeira metade do jogo, o Goiás voltou para o segundo tempo com vantagem numérica em campo, mas com desvantagem no placar e precisava resolver isso para pontuar como visitante pela primeira vez nesta Série A.

No entanto, assim como no início da partida, o Avaí chegou bem pelos lados do campo e ampliou o placar. Desta vez, aos cinco minutos, a descida perigosa foi pela ponta direita do ataque. Eduardo teve espaço para pensar bem a jogada e cruzar rasteiro para Bissoli, que finalizou com perfeição para superar Tadeu.

No jogo das coincidências, mais um pênalti foi assinalado na partida. O volante Fellipe Bastos deu um tranco em Raniele na entrada da área. Antonio Dib Moraes marcou com a mesma convicção dos lances sobre Apodi no 1º tempo. O VAR revisou o lance e ratificou a marcação do árbitro de campo enfatizando um toque final, por baixo, de Fellipe Bastos no volante do Avaí. Na cobrança, aos 16, Muriqui deslocou Tadeu e ampliou.

Apesar do banho de água fria na Ressacada, o Goiás seguiu em busca de diminuir o estrago. Aos 31 minutos, Élvis cobrou falta venenosa para a área e contou com uma rebatida errada de Douglas Friedrich para ver Pedro Raul aproveitar o rebote e descontar.

Aos 38, um lance bisonho gerou pênalti para o Goiás. Lucas Ventura tentou afastar e acabou chutando a perna do atacante Luiz Filipe, que tinha acabado de entrar na partida. O árbitro chegou a revisar o lance no monitor após chamado do VAR, mas manteve a marcação de campo. Na cobrança, aos 42 minutos, Élvis cobrou com estilo e deslocou o goleiro. O Goiás tinha minutos preciosos para buscar o empate.

O Goiás se lançou ao ataque com todas as forças. Aos 45, Nicolas cabeceou com perigo e exigiu grande defesa do goleiro Douglas.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis

Data: 25/4/2022 (segunda-feira)

Horário: 20 horas

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)

VAR: Wagner Reway (PB)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

Gols: Morato aos 3' do 1º tempo, Bissoli aos 5' e Muriqui aos 16' do 2º tempo (Avaí); Pedro Raul aos 31' do 2º tempo (Goiás)

Expulsão: Morato (Avaí)

Goiás: Tadeu; Maguinho (Élvis), Da Silva, Reynaldo e Danilo Barcelos (Hugo); Matheus Sales (Nicolas), Diego e Fellipe Bastos (Luan); Apodi, Pedro Raul e Dadá Belmonte (Luiz Filipe). Técnico: Jair Ventura

Avaí: Douglas Friedrich; Kevin (Matheus Ribeiro), Bressan, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Raniele, Bruno Silva e Eduardo (Lucas Ventura); Morato, Bissoli (Rômulo) e Muriqui (Dentinho). Técnico: Eduardo Barroca