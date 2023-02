O Iporá venceu o Inhumas, por 3 a 1, na tarde desta sábado (4) e confirmou sua ascensão na tabela de classificação do Campeonato Goiano. Com a vitória, o Lobo Guará chegou aos 10 pontos e assumiu a 7ª colocação. O Inhumas segue com cinco pontos na penúltima colocação da tabela e, consequentemente, na zona do rebaixamento. A partida ficou marcada também por um ataque de abelhas que fez com que o jogo fosse paralisado por cerca de cinco minutos.

O Iporá abriu o placar aos 28 minutos do 1º tempo. O gol contou com o oportunismo do atacante Du Gaia, que dominou a bola no peito, dentro da pequena área, e finalizou no alto para vencer o goleiro Matheus Cabral.

No 2º tempo, o Inhumas chegou ao empate aos 13 minutos. O atacante Allan Paulista converteu cobrança de pênalti e colocou a Pantera Avinhada viva em busca da vitória em Iporá.

Dois minutos após o gol de empate do Inhumas, a partida precisou ser paralisada pelo árbitro Osimar Moreira devido a um ataque de abelhas. O próprio árbitro se deitou no gramado para impedir que sofresse muitas picadas dos insetos.

O Iporá ficou em vantagem numérica em campo nos minutos finais após a expulsão do lateral Gleissinho. O Lobo Guará fez pressão até conseguir o segundo gol.

Aos 39 minutos, após um bate e rebate incrível dentro da pequena área do Inhumas, Auecione Filho apareceu para colocar o pé na bola e estufar as redes.

Houve tempo ainda para o terceiro gol do Iporá. Aos 46 minutos da etapa final, Andrei mostrou categoria para fazer gol por cobertura e confirmar a vitória do Lobo Guará.