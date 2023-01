O Inhumas voltou à elite do futebol goiano com uma vitória emocionante. Com um gol de Thiaguinho aos 48 minutos do 2º tempo, a Pantera Avinhada derrotou o Anápolis, por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (11), no Estádio Zico Brandão. No segundo tempo, a invasão de um cachorro ao gramado roubou a cena.

Em casa, o Inhumas celebrava o fato de voltar à elite do futebol goiano após 27 anos. Campeã da Divisão de Acesso, a Pantera Avinhada se mostrou uma equipe aguerrida em campo e foi premiada com a insistência nos acréscimos do 2º tempo. Thiaguinho aproveitou uma das raras chances para balançar as redes.

O Anápolis conseguiu controle maior da partida, mas pecou nas finalizações e não conseguiu superar o goleiro Mateus. O Galo contava com o centroavante Gonzalo, de quase dois metros de estatura, mas nem pelo alto conseguiu furar o bloqueio dos donos da casa.

A partida foi bastante movimentada no 1º tempo, mas o ímpeto dos jogadores diminuiu bastante na etapa complementar nesta primeira partida da temporada.

Sem muita emoção no 2º tempo, o espaço ficou aberto para que os holofotes ficassem voltados para um cachorrinho, que invadiu o gramado do Zico Brandão e desfilou em campo por alguns segundos até ser gentilmente convidado a sair de campo.

Leia também:

+ Vila Nova x Goiânia: tudo sobre o jogo

+ CBF define Brasília como sede da Supercopa do Brasil

Quando o empate parecia certo, Thiaguinho pegou a sobra na grande área e bateu firme para marcar o gol da vitória na estreia do Goianão.

Na próxima rodada, o Inhumas visita o Morrinhos no domingo (15), às 16 horas, no Estádio João Vilela. O Anápolis recebe o Vila Nova no sábado (14), às 16 horas, no Estádio Jonas Duarte.