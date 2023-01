Em um jogo de belos gols, Morrinhos e Inhumas empataram por 1 a 1, neste domingo (15), no Centro Esportivo João Vilela, em Morrinhos. Com o resultado, o Inhumas é 4º colocado com 4 pontos.

A equipe que voltou à 1ª Divisão nesta edição é uma das quatro invictas no Estadual, junto com Atlético-GO, Crac e Vila Nova.

O Morrinhos soma seu primeiro ponto no Estadual e é o primeiro fora da faixa de rebaixamento, em 10º lugar

Os Inhumas saiu na frente. Aos 10 minutos de jogo, Thiaguinho marcou. Ele chutou de primeira após receber um passe de peito na linha da grande área. Bateu num meio voleio.

O empate também foi um belo gol de um jogador que já está acostumado a marcar de falta. Danillo Ribeiro, ex-Goiânia, cobrou falta aos 42 minutos do primeiro tempo. A canhotinha estava afiada e o jogador colocou a bola no ângulo direito.

