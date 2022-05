Esporte Em jogo de chances perdidas, Athletico-PR bate Cuiabá na Arena Pantanal O resultado faz o time paranaense saltar para a sexta posição da tabela, com 12 pontos, enquanto o clube auriverde permanece na 16ª posição

Depois de muitas tentativas ao longo dos 90 minutos, o Athletico-PR conseguiu passar pelo goleiro Walter e vencer o Cuiabá por 1 a 0, neste domingo (29), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Vitor Roque marcou o gol da vitória. O resultado faz o time paranaense saltar para a sexta posição da tabela, com 12...