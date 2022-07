Em jogo de cinco gols e duas viradas, o Goiás perdeu para o Fluminense por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (20), na Serrinha. Nicolas e Pedro Raul marcaram para o time esmeraldino, enquanto Arias, Germán Cano e Willian Bigode fizeram para a equipe carioca no duelo válido pela 18ª rodada.

Com o resultado, o Goiás permanece com 21 pontos, mas cai para a 14ª colocação da Série A. O time esmeraldino segue com três pontos para a zona de rebaixamento e não abre vantagem para o Z4. O Fluminense, por sua vez, assume a 2ª colocação com 31 pontos.

O próximo compromisso do Goiás será no sábado (23). No encerramento do 1º turno, o time esmeraldino desafia o São Paulo como visitante no Morumbi, a partir das 19 horas. O Fluminense encara o RB Bragantino, no Raulino de Oliveira, no domingo (24), a partir das 16 horas.

Leia também

- Atacante diz que Goiás não soube admininistrar vantagem

- Confira a classificação da Série A

GOLEIROS SALVAM

A partida na Serrinha começou movimentada e com dois times ofensivos. Goiás e Fluminense buscaram o ataque desde o primeiro minuto e criaram chances para marcar gols antes mesmo dos dez primeiros de jogo. O time carioca teve duas chances, enquanto o esmeraldino respondeu em uma oportunidade.

Logo no primeiro minuto, Nino cabeceou após cobrança de falta e forçou defesa do goleiro Tadeu. Aos três minutos, Arias arriscou de fora da área e forçou nova intervenção do jogador esmeraldino. A resposta do Goiás ocorreu aos sete minutos, com Pedro Raul. Após cobrança rápida de lateral na direção da área, Dadá Belmonte ajeitou para o camisa 11, que bateu forte para boa defesa do goleiro Fábio.

POSSE DO FLU

Desde o começo do jogo o Fluminense dominou a posse de bola. Até os 30 minutos de jogo, a equipe carioca não tinha ficado menos de 80% do tempo com a pelota. Ocupando o campo de ataque, o time tricolor incomodou a marcação esmeraldina com toques rápidos e criou chances para abrir o placar.

Em um momento de distração da marcação do Goiás, o Fluminense atraiu a marcação para a faixa central, Paulo Henrique Ganso tocou rápido para Arias, que livre na ponta esquerda, dominou dentro da área e bateu colocado para tirar do goleiro Tadeu: 1 a 0, Fluminense, aos 27 minutos.

GOL DESPERTOU O GOIÁS

Após sair atrás do placar, o Goiás melhorou no jogo. O time esmeraldino diminuiu a desvantagem na posse de bola e passou a criar chances para empatar. Um problema da equipe goiana foi de errar cruzamentos e passes próximos da área do Fluminense, o que impediram os atacantes do alviverde a finalizarem.

Quando conseguiu acertar um passe, o Goiás empatou o duelo na Serrinha. Aos 43 minutos, o estreante Sávio levantou a bola na área e Pedro Raul, livre, marcou o 9º gol dele na Série A. O camisa 11 do time esmeraldino igualou o atacante Calleri na 2ª posição da artilharia da Série A.

EQUILÍBRIO

Goiás e Fluminense voltaram do intervalo mantendo as estratégias apresentadas no primeiro tempo e seus respectivos estilos de jogo. A equipe carioca ficou com a posse de bola, desde os primeiros minutos, trocou passes rápidos e curtos no campo de ataque. André e Cano tiveram oportunidades, mas não passaram pelo goleiro Tadeu.

O Goiás manteve a ideia de jogo direto e transição, mas pecou na tomada de decisão e passes finais das jogadas. O goleiro Fábio chegou a fazer um corte após cruzamento de Sávio, mas só nos primeiros 20 minutos.

GOL PERDIDO E FEITO

O torcedor foi do ódio ao amor com o atacante Nicolas. Aos 31 minutos, o camisa 9 perdeu a grande chance do Goiás virar o placar na Serrinha. O jogador foi lançado por Renato Júnior, e livre sem goleiro, chutou para fora. Três minutos depois ele não desperdiçou. Lançado por Dieguinho, o centroavante avançou no campo ofensivo e chutou forte de fora da área no ângulo do goleiro Fábio: 2 a 1, para o time esmeraldino.

VIRADA DA VIRADA

O Goiás ficou à frente do placar por apenas quatro minutos, mas em apenas dois cedeu o empate e sofreu a virada. Primeiro, aos 38 minutos com Cano, que aproveitou sobra após chute de Nathan e bateu na saída do goleiro Tadeu. No minuto seguinte, Willian Bigode bateu cruzado e encobriu o arqueiro esmeraldino para marcar o terceiro gol do time carioca na Serrinha.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 18ª rodada

Jogo: Goiás 2x3 Fluminense

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 20/7/2022

Horário: 19 horas



Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior/PR

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Rafael Trombeta/PR

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo (Yan Souto) e Sávio (Hugo); Diego, Matheus Sales (Henrique Lordelo) e Luan Dias; Dadá Belmonte, Pedro Raul (Renato Júnior) e Vinícius (Nicolas). Técnico: Jair Ventura.

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel (Felipe Melo) e Caio Paulista; André, Nonato (Martinelli) e Paulo Henrique Ganso (Willian); Arias (Marrony), Matheus Martins (Nathan) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Gols: Arias, aos 27 minutos (Fluminense), Pedro Raul, aos 44 minutos do 1º tempo (Goiás), Nicolas, aos 34 minutos (Goiás), Germán Cano, aos 38 minutos (Fluminense) e Willian, aos 39 minutos do 2º tempo (Fluminense)

Cartão amarelo: Emerson Ávila [auxliar] e Renato Júnior (Goiás)

Expulsão: Emerson Ávila [auxliar] (Goiás)

Público pagante: 9.397

Público total: 11.974

Renda: R$ 255.620,00