Goiás e Crac fizeram jogo eletrizante, com seis gols e empataram por 3 a 3 na abertura da 5ª rodada do Goianão, nesta quarta-feira (25). Janderson e Jhonata, duas vezes, fizeram para os donos da casa, enquanto Vinícius e Nicolas, também duas vezes, anotaram os gols da equipe esmeraldina na partida disputada no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão.

Com o resultado, o tabu de 12 anos permanece no confronto e o Goiás não perde para o Crac desde 2011, mas o sentimento esmeraldino após o duelo de quarta-feira é de lamentação pelas circunstâncias da partida. A equipe alviverde vencia, de virada, por 3 a 1, mas cedeu empate nos minutos finais do duelo em Catalão.

A noite em Catalão foi de destaques individuais. Nicolas, pelo lado do Goiás, e Jhonata para o Crac. Ambos marcaram dois gols no confronto e foram os principais personagens da partida. O camisa 9 da equipe esmeraldina, inclusive, se isolou como artilheiro do Goianão com quatro gols marcados.

Nicolas voltou a marcar contra o Crac. A equipe de Catalão é a que mais sofreu gols do camisa 9 desde que ele foi contratado pelo Goiás. Em três jogos diante o Leão do Sul, o “Cavani do Cerrado” marcou cinco vezes, duas nesta temporada e outras três vezes em 2022.

Desde que chegou ao Goiás, em julho de 2021, Nicolas jogou 78 vezes com a camisa esmeraldina. Nas duas temporadas e meia, anotou 25 gols contra 19 times. Crac (5 gols), Atlético-GO (2 gols) e Guarani (2 gols) são as principais vítimas do goleador alviverde.

Apesar da inspiração do artilheiro, o Goiás vacilou no fim do jogo em Catalão e perdeu pontos que o deixariam na vice-liderança do Goianão. O time esmeraldino vencia por 3 a 1 até os 31 minutos da etapa final, quando Jhonata marcou o primeiro gol dele no jogo. Dez minutos depois, o camisa 10 fez novamente e deixou tudo igual no Genervino da Fonseca: 3 a 3.

Com sentimento de lamentação, o Goiás volta a campo no domingo (22) para a disputa do clássico contra o Vila Nova, na Serrinha.

Os rivais voltarão a se enfrentar pelo Campeonato Goiano após hiato de uma edição sem o tradicional clássico. No ano passado, o formato da competição estadual era diferente e foi disputado em dois turnos com jogos entre equipes que estavam na mesma chave. Como ficaram em grupos diferentes, não se enfrentaram e vão voltar a duelar entre eles neste ano.