Em duelo de gigantes nesta Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco e Grêmio fizeram uma partida nervosa na noite desta quinta-feira (2) e empataram, em 0 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro, para público superior a 20 mil pagantes.

O resultado mantém o Vasco dentro do G-4, com 18 pontos, e na condição de única equipe invicta na competição. O Grêmio segue sem conseguir ingressar no grupo de acesso com 14 pontos conquistados.

Duas equipes postulantes ao acesso à Série A do Brasileiro, Vasco e Grêmio fizeram um jogo quente na noite desta quinta-feira (2), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Em casa, o Vasco chegou com perigo primeiro na partida com Nenê. Aos 11 minutos, o veterano aproveitou passe de Figueiredo e exigiu grande defesa de Brenno.

A resposta gremista foi dada pelo volante Thiago Santos. O jogador fez boa tabelinha com Diego Souza e chutou cruzado. A bola passou muito perto da trave e saiu pela linha de fundo, aos 17 minutos.

Biel quase abriu o placar oito minutos mais tarde. O meia do Grêmio deixou dois vascaínos no chão e chutou firme, mas o goleiro Thiago apareceu bem para salvar.

Além desses bom momentos com bola rolando, o primeiro tempo em São Januário ficou marcado pela tensão, nervosismo entre os jogadores e cinco cartões amarelos aplicados por Luiz Flávio de Oliveira.

Logo no comecinho do segundo tempo, Biel voltou a fazer boa jogada e parar em nova defesa do goleiro Thiago.

Com a persistência do empate sem gols no placar, os técnicos Zé Ricardo e Roger Machado, mexeram bastante no Vasco e no Grêmio, respectivamente.

As alterações buscavam desequilibrar o sistema defensivo adversário e dar mais vigor aos times em campo, após um primeiro tempo marcado pela intensidade.

Apesar das tentativas dos treinadores, Vasco e Grêmio não conseguiram criar chances muito contundentes, com exceção a uma bola na trave mandada por Palacios, do Vasco, no acréscimos da partida, após boa jogada de Gabriel Pec.

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (7) para enfrentar o Náutico, no Estádio dos Aflitos, no Recife, às 19 horas. Na mesma data, mas um pouco mais tarde, às 21h30, o Grêmio volta a atuar na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, onde receberá o xará Grêmio, mas o Novorizontino, do interior de São Paulo. (Da Redação)