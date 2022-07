A Aparecidense mostrou poder de reação para buscar a virada sobre o ABC-RN, mas acabou cedendo o empate por 2 a 2, na noite desta segunda-feira (4), no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. O Camaleão somou um ponto e terminou a 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro na faixa de classificação à próxima fase da competição nacional, pulando para a 8ª posição na tabela.

Em franca recuperação na competição, vindo de três vitórias, o time comandado pelo técnico Moacir Júnior encarou um adversário difícil. O ABC-RN briga pelas primeiras colocações na tabela de classificação e queria a vitória no confronto direto com a Aparecidense. Mas a Aparecidense mostrou que também está na mesma briga e chegou aos 19 pontos, ao lado de Figueirense e Ypiranga, mas à frente nos critérios de desempate, enquanto o time potiguar ficou com 23.

Os visitantes chegaram a abrir o placar com o atacante Henan, ex-Vila Nova, que recebeu passe de Wellington Reis, outro jogador com passagem pelo Tigre, e bateu cruzado para superar o goleiro Gabriel, que saltou e não alcançou a bola. O jogo era equilibrado e se encaminhava para um empate no 1º tempo, mas o gol de Henan, aos 42 minutos, mudou esse panorama.

O revés parcial afastava o Camaleão do G-8 e uma reação era necessária. Aos 11 minutos, o defensor do ABC atropelou o atacante Joãozinho dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade máxima. Aos 14, Alex Henrique bateu firme na bola e converteu. Foi o sétimo gol dele na Série C e agora ele divide artilharia da competição com Marlon, do Paysandu.

O nome da virada veio do banco de reservas. Felipe Menezes precisou de dez minutos em campo para marcar o gol da vitória do Camaleão. Aos 33 minutos, o meia recebeu com liberdade na entrada da área e acertou um chute forte na gaveta. Era festa em Aparecida de Goiânia.

Quando parecia que o Camaleão chegaria à quarta vitória consecutiva, outro jogar que passou pelo Vila Nova foi às redes. Aos 41, Wallyson teve liberdade para avançar e bater na gaveta e decretar o empate.

A Aparecidense volta a campo no próximo sábado (9), às 15 horas, para enfrentar o Ferroviário, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza (CE). A equipe abecedista joga na próxima segunda-feira (11) contra o Manaus, às 20 horas, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).