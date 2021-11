Esporte Em jogo equilibrado, Goiás Vôlei perde para o Sesi-SP na Serrinha Time goiano foi superado com parciais de 25 a 22, 25 a 20 e 25 a 18. Equipe segue sem vencer um set na Superliga

O Goiás Vôlei voltou a ser derrotado na Superliga masculina, nesta quarta-feira (17), no ginásio da Serrinha. Por três sets a zero, o time esmeraldino não foi páreo para o tradicional Sesi-SP na 5ª rodada e segue sem vencer um set na competição nacional. As parciais foram de 25 a 22, 25 a 20 e 25 a 18. Com o resultado, o Goiás Vôlei segue na lanterna da Super...