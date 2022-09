Goiás e Flamengo empataram por 1 a 1 na Serrinha, no encerramento da 26ª rodada da Série A, neste domingo (11). Em jogo movimentado, de times que executaram bem suas respectivas estratégias, Diego fez para o time esmeraldino e Matheus França deixou tudo igual, em gol que foi confirmado após revisão do VAR.

Com o resultado, o Goiás chega aos 36 pontos e permanece na 9ª colocação da Série A. O Flamengo perde a vice-liderança, vê o Palmeiras disparar na briga pelo título e fica com 45 pontos.

Sem jogo no meio da semana, o Goiás volta a campo no próximo domingo (18). O time esmeraldino volta a enfrentar o RB Bragantino nesta temporada. Os times também se enfrentaram na 3ª fase da Copa do Brasil, que teve classificação esmeraldina. O duelo pelo 2º turno do Brasileirão é válido pela 27ª rodada e será disputado no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP, a partir das 11 horas.

Leia também

- Goiás faz homenagens a Hailé Pinheiro antes de jogo contra o Flamengo

- Confira a tabela da Série A atualizada

Estratégias definidas

Goiás e Flamengo mostraram desde os primeiros minutos qual seria a dinâmica da partida. O Flamengo controlou a posse de bola, ocupou o campo de ataque, mas foi pouco efetivo nas finalizações e deu pouco trabalho para o goleiro Tadeu.

O time esmeraldino, por sua vez, tinha claro a meta de se defender e conseguiu dificultar bem os principais jogadores criativos do Flamengo. A equipe comandada por Jair Ventura usou a transição para chegar ao ataque e forçou duas boas defesas do goleiro Santos.

A melhor chance

Diego desperdiçou a principal oportunidade do primeiro tempo. Aos 36 minutos, em contra-ataque, Pedro Raul fez bonito pivô quase no meio-campo e lançou rapidamente o meia na virada de corpo. Diego disparou para dentro da área e bateu cruzado na saída do goleiro Santos. A bola, porém, passou rente à trave direita do arqueiro rubro-negro.

Flamengo volta melhor

No retorno do intervalo, o Flamengo voltou mais ligado e passou a incomodar a defesa do Goiás. Victor Hugo, Cebolinha, David Luiz e Vidal finalizaram contra à meta esmeraldina nos primeiros 10 minutos do 2º tempo, mas não passaram pelo goleiro Tadeu.

Ataque x Defesa

A partir dos 20 minutos, o jogo de ataque contra defesa ficou ainda mais evidente nas formações táticas das equipes. O Goiás passou a marcar inteiramente no campo defensivo, apenas com Pedro Raul fazendo o primeiro combate nos zagueiros do time carioca. O Flamengo, com mais posse, rodava o campo com troca de passes na tentativa de encontrar espaços na marcação alviverde.

Chute errado… e gol do Goiás!

Logo no primeiro ataque após a segunda pausa para hidratação na partida, o Goiás abriu o placar. Depois de bola cruzada na área, Pedro Raul ajeitou para Diego finalizar. O meia errou no momento da finalização, mas o chute com a perna esquerda foi no ângulo direito do goleiro Santos, sem chance para defesa do arqueiro rubro-negro.

VAR em ação e gol do Flamengo

O Flamengo respondeu rápido ao gol sofrido na Serrinha. Depois de cobrança de escanteio, Léo Pereira disputou com o goleiro Tadeu, e a bola sobrou para Matheus França finalizar a gol e empatar o duelo aos 38 minutos da etapa final.

O árbitro Ramon Abatti Abel/SC anulou o gol ao ver falta do zagueiro no goleiro esmeraldino. Após orientação do VAR Rafael Traci/SC, o lance foi revisado e a decisão alterada para confirmar o gol rubro-negro.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 26ª rodada

Jogo: Goiás 1x1 Flamengo

Local: Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 11/9/2022

Horário: 19 horas

Árbitro: Ramon Abatti Abel/SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA/SC) e Henrique Neu Ribeiro/SC

VAR: Rafael Traci/SC

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir (Fellipe Bastos), Diego (Apodi), Dadá Belmonte (Matheus Sales) e Marquinhos Gabriel (Caio Vinícius) ; Pedro Raul e Vinícius (Renato Júnior). Técnico: Jair Ventura.

FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal (João Gomes) e Everton Ribeiro (Rodinei); Cebolinha (Matheus França), Marinho (Arrascaeta) e Victor Hugo (Matheusão). Técnico: Dorival Júnior.

Gols: Diego, aos 35 minutos (Goiás), Matheus França, aos 38 minutos do 2º tempo (Flamengo)

Cartões amarelos: Sávio, Vinicius, Dadá Belmonte (Goiás) e Ayrton Lucas (Flamengo)

Público pagante: 11.584

Público total: 13.798

Renda: R$ 731.500,00