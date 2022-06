Palmeiras e Atlético-MG fizeram jogo quente, mas só empataram em 0 a 0 neste domingo (5), no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Favoritos ao título, os times protagonizaram uma partida de muita marcação e variações táticas, mas com poucas chances claras de gol. O resultado beneficiou o líder Corinthians.

O Palmeiras tentou se impor, mas enfrentou um Galo muito organizado em campo e perigoso nos contra-ataques. A melhor oportunidade foi desperdiçada por Rafael Navarro, ainda no primeiro tempo. No último lance, Marcelo Lomba fez boa defesa em finalização de Nacho.

Navarro, inclusive, entrou aos 13 minutos de jogo após Raphael Veiga sentir um incômodo na coxa. Veiga se juntou aos desfalques de Weverton e Danilo, na seleção brasileira, e Gustavo Gómez (Paraguai), Kuscevic (Chile) e Atuesta (Colômbia). O Atlético-MG não teve Guilherme Arana (Brasil) e Godín (Uruguai).

O Palmeiras esteve bem organizado como sempre, mas teve dificuldade para controlar o jogo. O Verdão criou algumas chances, mas esbarrou a maior parte do tempo no bom sistema defensivo do Galo.

O Galo não abdicou de tentar o gol, mas fugiu um pouco de suas características para se defender contra o forte Palmeiras. O Atlético mais suou do que criou.

Agora na segunda colocação, com 16 pontos, o Palmeiras voltará a campo para enfrentar o Botafogo na quarta-feira (9), novamente no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Atlético-MG visitará o Fluminense. O Galo é o terceiro na tabela, também com 16 e saldo inferior ao Verdão. O líder é o Corinthians, com 18 pontos após a vitória sobre o Atlético-GO fora de casa.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 0 ATLÉTICO-MG

Data: 5 de junho de 2022 (domingo)

Horário: 16h

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Gabriel Menino (Palmeiras) e Mariano, Nacho e Otávio (Atlético-MG)

Público: 40.235

Renda: R$ 2.701.274,45

PALMEIRAS

Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez; Gabriel Menino (Fabinho), Zé Rafael (Pedro Picalho) e Raphael Veiga (Rafael Navarro); Gustavo Scarpa, Dudu (Breno Lopes) e Rony (Veron). Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG

Everson, Mariano, Nathan Silva, Alonso e Rubens; Allan, Jair (Sávio) e Nacho; Ademir, Sasha (Otávio) e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.