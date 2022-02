Esporte Em jogo remarcado, Goiás Vôlei perde para Natal em Goiânia Duelo válido pela 1ª rodada do 2º turno terminou com vitória do time visitante, por 3 sets a 1

No retorno à disputa de jogos na Superliga masculina, o Goiás Vôlei foi derrotado pelo Funvic Natal por 3 sets a 1 e segue na zona de rebaixamento da competição nacional. O duelo foi disputado nesta quarta-feira (2), no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, e teve parciais de 27-25, 23-25, 25-27 e 16-25. Esse foi o primeiro jogo do Goiás Vôlei, desde 15 de janeiro. O tim...