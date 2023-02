Mensagens entre o empresário Bruno Lopez, apontado como apostador e operador do esquema de manipulação na Série B investigado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), e o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, mostram que Romário, ex-jogador do Tigre, admite ter recebido e gastado o adiantamento que recebeu para cometer pênalti em jogo contra o Sport. O conteúdo das mensagens foi revelado pelo ge.globo/go em reportagem publicada nesta sábado (18).

Romário é um dos alvos da operação do MP-GO por ter aceitado cometer pênalti em jogo em um esquema que planejou apostas casadas em pênaltis no primeiro tempo de três partidas. Em duas, os pênaltis foram cometidos: Criciúma x Tombense e Sampaio Corrêa x Sport. Apenas em Vila Nova x Sport, o pênalti não foi cometido.

Jogadores que estavam nas partidas em que os pênaltis foram cometidos e que são alvos da investigação são os laterais Joseph, da Tombense, que foi afastado pelo clube, e Mateusinho, do Cuiabá, que estava no Sampaio Corrêa. Os jogos são pela última rodada da Série B do ano passado.

Segundo os investigadores, como Romário não foi relacionado para Vila Nova x Sport, deveria ter arranjado alguém para cumprir o serviço e não conseguiu fazer isso. Por causa disso, o empresário Bruno Lopez passou a cobrar o jogador e chegou a entrar em contato com Hugo Jorge Bravo, que colheu as informações e denunciou ao MP-GO, o que deu início à investigação.

Leia também:

+ Goiânia x Goiás: jogo de ida das quartas será no Serra Dourada

+ Manipulação de resultado: o que já se sabe sobre a investigação

Em mensagens mostradas pelo ge.globo/go, Hugo conversa com Bruno Lopez, que dá todos os detalhes da operação e valores - R$ 10 mil de adiantamento e mais R$ 140 mil após o esquema dar certo.

O empresário cita Sampaio Corrêa e Tombense e o presidente do Vila Nova pergunta se o empresário pagaria aos clubes ou aos jogadores. Bruno Lopez responde que pagaria aos atletas.

Bruno Lopez pergunta a Hugo Jorge Bravo se ele vai ajudar Romário a pagar o que deve. Neste momento, o presidente do Vila Nova pergunta se o empresário depositou para Romário ou Domingos.

Domingos é Gabriel Domingos, alvo da operação do MP-GO por ter emprestado a conta para Romário receber o adiantamento, informação revelada pelo POPULAR no dia que a operação foi deflagrada. O empresário responde que depositou para Gabriel Domingos repassar a Romário.

Também há mensagens trocadas entre Romário e Hugo Jorge Bravo. Ao ser perguntado como teria entrado no negócio, Romário diz que “estava grilado sem jogar, só treinando, mas quando fui cair a ficha, pedir pra sair, já era tarde”.

O jogador de 20 anos admite ter recebido, mas o valor citado é de R$ 7 mil, e diz que foi “gastando pensando que era o salário”. O jogador disse que recebeu a proposta de ser vendido para um time e pagar a dívida com parte dos direitos econômicos dele mesmo.