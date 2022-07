O Atlético-GO se desdobra em três competições diferentes, está nas quartas de final nas copas do Brasil (fase que só tinha alcançado em 2010) e Sul-Americana (pela primeira vez), mas precisa melhorar o desempenho e a pontuação na Série A do Brasileiro. O Dragão está no grupo dos quatro últimos colocados (Z4), em 18º lugar (17 pontos), numa disputa marcada pelo equilíbrio entre boa parte dos participantes do Brasileiro.

O time atleticano voltou ao Z4 após derrota na Vila Belmiro (1 a 0) para o Santos. Por isso, precisa reagir nas próximas rodadas para fechar o turno com uma boa pontuação antes de retomar os jogos eliminatórios da Copa do Brasil. Neste momento da temporada, o Atlético-GO convive com a fama de “time copeiro”, mas amarga a presença no Z4 do Brasileirão.

O sorteio da CBF, na terça-feira (19), define o adversário das quartas de final, que terão jogos de ida nos dias 26, 27 ou 28 de julho. Na Sul-Americana, o Dragão enfrenta o Nacional (Uruguai) nos dias 2 e 9 de agosto.

Até o fim do 1º turno, no dia 24 deste mês, o Atlético-GO disputará três partidas importantes, nas quais planeja melhorar a pontuação e se distanciar do Z4: Fortaleza (no domingo, 17, em casa), Athletico-PR (quarta, 20, em Curitiba) e América-MG (domingo, dia 24, em casa). À exceção do Fortaleza, os outros adversários estão fora do Z4.

O técnico Jorginho estipulou como meta, pelo grau de dificuldade, fechar o turno com pelo menos 20 ou 21 pontos, podendo elevar o objetivo caso faça o dever de casa e vença os dois jogos. Se isso ocorrer, o Dragão somará 23 pontos.

Em partidas diante do xará paranaense, historicamente o Dragão não tem conquistado bons resultados nos últimos anos. O Furacão não perde para o Dragão desde a Copa do Brasil de 2007, vem de dez vitórias e três empates desde então nos jogos entre os dois.

O Atlético-GO teve altos e baixos no 1º turno da Série A. Sofreu com alguns empates e gols sofridos nos minutos finais, diante de Flamengo, Botafogo e Cuiabá-MT (fora). Além disso, trabalha com um elenco curto e enxuto e teve dificuldade para fazer rodízio de peças.

Na opinião do presidente do clube, Adson Batista, o time está no Z4 porque “a Série A é pesada, um campeonato muito difícil”. O dirigente espera que, com a contratação de jogadores, o elenco ficará reforçado e a comissão técnica poderá trabalhar melhor as opções.

Já chegaram João Peglow, Ricardinho, Kelvin (atacantes), Camutanga (zagueiro), Rhaldney (volante) e, possivelmente, o clube terá o retorno do volante Willian Maranhão.

“Temos de virar a chave. Domingo (17), temos jogo importante contra o Fortaleza dentro de casa. Precisamos conquistar os três pontos para dar esta arrancada e subir na tabela”, resumiu o atacante Wellington Rato, autor de um gol na Serrinha e um dos destaques do time nos 3 a 0 sobre o Goiás.

“São jogos muito difíceis. O Brasileiro deste ano está muito disputado. Em casa, não podemos deixar escapar mais pontos como das outras vezes. Domingo (17), temos de fazer valer nosso mando. Depois, teremos um jogo dificílimo com o Athletico-PR. Vamos buscar um ponto ou, quem sabe, três. Aí, contra o América-MG, em casa, temos de buscar os três pontos.”