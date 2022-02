Esporte Em noite de apagão, Goianésia goleia a Jataiense Azulão do Vale se recupera ao bate o time de Jataí, por 4 a 1, em noite especial de Joãozinho e queda de energia no Estádio Valdeir José de Oliveira

Teve apagão, invasão canina e muita bola na rede na vitória do Goianésia, por 4 a 1, sobre a Jataiense na noite desta quarta-feira (16), no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia, pela 2ª rodada do Campeonato Goiano. A noite foi de Joãozinho, que marcou três vezes.Com o resultado, o Goianésia se recupera na competição ao atingir sete pontos e entrar no grupo de clas...