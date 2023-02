Com atenção para não dar espaço para o azar, o Goiás confirmou o favoritismo e avançou para as quartas de final da Copa Verde. A classificação esmeraldina se deu após vitória, sem sustos, por 3 a 0, sobre o União, de Rondonópolis (MT), na noite desta quarta-feira (22), no Estádio Hailé Pinheiro. O nome da noite foi Gabriel Novaes, atacante de 23 anos, que estreou com a camisa do Goiás, fez dois gols e precisou sair de campo amparado por uma ambulância após sofrer choque forte com o goleiro adversário. Philippe deu números finais ao placar do jogo.

Com o resultado, o time esmeraldino já supera a campanha realizada na temporada passada. Em 2022, o Goiás encarou a Copa Verde com um time recheado de jogadores do time sub-20 e acabou sendo eliminado pelo Real Noroeste-ES. Desta vez, o time foi comandado pelo técnico Guto Ferreira com vários jogadores do elenco profissional que vinham atuando regularmente no Campeonato Goiano.

O Goiás levou um susto logo aos oito minutos de jogo. Ruan cabeceou e conseguiu superar Matheus Alves, mas a jogada não era válida porque a arbitragem já assinalava impedimento do ataque do União-MT.

O susto serviu para que o Goiás tomasse, de fato, as rédeas da partida e não demorou muito para a abertura do placar na Serrinha. Aos 15 minutos, Alesson deu assistência para Gabriel Novaes finalizar no canto esquerdo do goleiro Elias. Em sua estreia, o novo atacante esmeraldino marcou o primeiro gol dele pelo time esmeraldino. De acordo com o Goiás, esse foi o gol de número 600 do clube no Estádio Hailé Pinheiro.

A superioridade técnica do Goiás sobre o adversário do Mato Grosso era notória. Aos 28 minutos, Gabriel Novaes voltou a marcar. Após cruzamento na área, o centroavante estreante foi mais esperto que a defesa e cutucou a bola no canto direito do goleiro Elias. O time esmeraldino confirmava o favoritismo diante de sua torcida para avançar às quartas de final da Copa Verde.

A noite do goleador só não foi mais feliz porque ao marcar o segundo gol esmeraldino, Gabriel Novaes se chocou com o goleiro Elias e se machucou. Ainda no 1º tempo, o atacante teve de ser substituído para a entrada de Philippe. Com o choque forte na região do tórax, Gabriel Novaes foi encaminhado a um hospital para realizar exames mais detalhados na região.

Com uma boa vantagem no placar, o Goiás voltou para o 2º tempo com mudanças na equipe e com uma postura menos agressiva. O time esmeraldino até chegou perto de fazer o terceiro gol aos 22 minutos. O volante Fellipe Bastos alçou bola na área e Alesson cabeceou para o gol. A bola acertou o travessão e assustou o goleiro Elias.

No apagar das luzes na Serrinha, o atacante Philippe apareceu para transformar a vitória tranquila em goleada. O lateral esquerdo Hugo cruzou na área e Philippe apareceu para ampliar o marcador. Foi o segundo gol do atacante com a camisa esmeraldina na temporada.

O Goiás volta sua atenção para a disputa das quartas de final do Campeonato Goiano. O time esmeraldino enfrenta o Goiânia no próximo sábado (25), às 16 horas, no Estádio Serra Dourada. Pela Copa Verde, o time esmeraldino deverá voltar a jogar apenas entre os dias 8 e 15 de março, datas reservadas pela CBF para os jogos de ida das quartas de final do torneio regional.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Hailé Pinheiro (em Goiânia).

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Diego dos Santos Ruberdo (MS).

Gols: Gabriel Novaes aos 15’ e aos 28’ do 1º tempo e Philippe aos 43' do 2º tempo (Goiás).

Público: 2.206 pagantes.

Renda: R$ 25.785,00

Goiás: Matheus Alves; Bruno Santos, Sidimar, Edu e Heron (Hugo); Willian Oliveira, Jhonny Lucas (Fellipe Bastos) e Marquinhos Gabriel (Wendell); Palacios (Alan), Gabriel Novaes (Philippe) e Alesson. Técnico: Guto Ferreira

União-MT: Elias; Léo Campos, Willian Barão (Eduardo Schlichting), Bruno Maia e Rafael Franco (Lucas); Serginho, Ruan Bahia e Caíque (Pedro Henrique); Michel (Felix), Eltinho e Davidson (Alessandro). Técnico: Odil Soares