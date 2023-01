Com um gol do veterano Apodi, de 36 anos, o Goiás estreou no Campeonato Goiano com uma vitória magra, por 1 a 0, sobre a Aparecidense na noite desta quinta-feira (12), no Estádio Hailé Pinheiro. A partida marcou a estreia do técnico Guto Ferreira no comando esmeraldino e de oito reforços contratados para a disputa da temporada de 2023.

A equipe esmeraldina não teve uma atuação brilhante, mas foi competitiva o suficiente para conseguir a primeira vitória no retorno às competições. A Aparecidense, por sua vez, mostrou estar em um nível físico melhor, mas não viveu uma noite muito criativa na Serrinha. Com o resultado, o Goiás larga com três pontos, mas apenas na 5ª colocação, ao lado do Inhumas, atrás de Crac, Iporá, Vila Nova e Atlético-GO.

A primeira escalação do técnico Guto Ferreira contou com sete novidades em relação à temporada passada: o zagueiro Edu, o lateral esquerdo Sander, os volantes Zé Ricardo e Willian Oliveira – este fez sua reestreia -, além do meia João Paulo e os atacantes Fernandinho e Philippe Costa. O treinador esmeraldino deixou no banco de reservas jogadores experientes como o lateral direito Apodi, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Nicolas.

O Goiás conseguia controlar o jogo na maior parte do tempo no Estádio Hailé Pinheiro, mas a Aparecidense foi mais perigosa na etapa inicial. Aos 17 minutos, Robert avançou no ataque e serviu João Diogo, que fez boa jogada na linha de fundo e finalizou para acertar o pé da trave direita do gol defendido por Tadeu. A bola saiu beijando a rede pelo lado de fora.

A equipe de Guto Ferreira teve ligeira vantagem na posse de bola e alternava ataques pelo lado esquerdo com Vinícius e Sander com descidas pelo lado direito com Fernandinho e Maguinho, mas com apoio do meia João Paulo, que ganhou a titularidade na estreia. O jogador estava um pouco nervoso e acabou recebendo cartão amarelo.

Com o empate sem gols no placar, o treinador esmeraldino voltou para o 2º tempo com três alterações já no intervalo. Apodi entrou como lateral na vaga de Maguinho, Marquinhos Gabriel assumiu o lugar do jovem João Paulo, enquanto Nicolas foi para o comando de ataque no lugar do tímido Philippe Costa.

As modificações feitas por Guto Ferreira melhoraram um pouco a produção ofensiva do Goiás, mas o time não conseguia ser incisivo e criar oportunidades que levassem algum perigo ao gol defendido por Pedro Henrique. Aos 21 minutos, o treinador esmeraldino promoveu a estreia de Alesson, ex-Vila Nova.

Logo no primeiro lance em campo, no minuto seguinte, Alesson se desentendeu com a bola, mas ela sobrou limpa para Apodi. O lateral chutou cruzado e contou com a colaboração do goleiro Pedro Henrique para abrir o placar no Estádio Hailé Pinheiro. A torcida esmeraldina vibrou aliviada. Foi o nono gol de Apodi com a camisa esmeraldina.

Após o gol, o Goiás controlou melhor a partida e esteve mais perto de ampliar o placar do que esteve de tomar o empate. No fim, a torcida esmeraldina, que registrou o maior público da 1ª rodada do Goianão com 6.097 pagantes, pôde comemorar a primeira vitória em 2023.

Agora, o time esmeraldino terá pouco tempo para recuperação e preparativos de olho no clássico contra o Atlético-GO, no domingo (15), às 10h30, no Estádio Antônio Accioly.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Goiânia)

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Leone Carvalho e Jonny Kamenach

GOIÁS: Tadeu; Maguinho (Apodi), Sidimar, Edu (Yan Souto) e Sander; Willian Oliveira, Zé Ricardo e João Paulo (Marquinhos Gabriel); Fernandinho (Alesson), Philippe Costa (Nicolas) e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira

APARECIDENSE: Pedro Henrique; Léo Pereira (Bruno Henrique), Vitor Ricardo (Elielton), Vanderley e Rodrigues (Matheus Leal); Renato, Rodriguinho e Robert; Gilberto, Alex Henrique (Gilvan) e João Diogo (Luiz Araújo). Técnico: Moacir Júnior

Gols: Apodi, aos 22’ do 2º tempo (Goiás)

Público: 6.097 pagantes

Renda: R$ 91.280,00