Esporte Em retorno ao Atlético-GO, Jorginho quer mais conquistas: 'não terminei meu legado' Meia diz que não saiu brigado do clube, em 2020, e ressalta que precisava "respirar novos ares" naquele momento

O meia Jorginho, que retornou ao Atlético-GO após um ano e três meses, pela primeira vez falou com a imprensa e tentou justificar a saída dele, em setembro de 2020. Disse que precisava "respirar novos ares", garante que não "saiu brigado" do clube e que volta "para fazer história novamente" pela equipe atleticana. Segundo ele, a meta é que a história continue no clu...