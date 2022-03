Esporte Em retorno, Glauber Ramos tem dúvidas para escalar o Goiás Treinador esmeraldino não pode contar com o meia Élvis e vê Nicolas e Maguinho como dúvidas para clássico com Dragão

Sem poder contar com o meia Élvis, que está fora da primeira final por problemas particulares, o técnico Glauber Ramos ainda possui duas dúvidas para escalar o Goiás para encarar o Atlético-GO neste sábado (26), às 16h30, no Estádio Antônio Accioly. De volta ao comando da equipe após a demissão de Bruno Pivetti, Glauber Ramos vai precisar lidar com a ausência de Élv...