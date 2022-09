O Atlético-GO vive e respira a semana decisiva em que decidirá a vaga à final da Copa Sul-Americana diante do São Paulo, nesta quinta-feira (8), no Morumbi. O Dragão leva para a capital paulista a vantagem de ter vencido por 3 a 1 a partida de ida, em Goiânia. Mesmo que a campanha na Série A do Brasileiro seja decepcionante, o discurso interno é de juntar forças e ajustar o time para garantir classificação inédita na capital paulista.

A semana começou marcada por reuniões pontuais no centro de treinamento, entre o presidente do clube, Adson Batista, e a comissão técnica. Na visão do dirigente, é preciso que o elenco sinta o clima de “decisão” e que possa se preparar bem para disputá-la.

“Nós fizemos uma reunião estratégica. O mais importante é saber que é uma decisão. Jogo de decisão tem de ter outro espírito, outras características. Estamos muito atentos. Agora, é esperar que os jogadores assumam esta responsabilidade”, destacou Adson Batista. “E que tenham coragem. Coragem é tudo”, acrescentou o dirigente, que deve conversar com o elenco para passar mensagem de confiança e de responsabilidade dividida entre todos para que a equipe tenha uma reação diferente da demonstrada na goleada de 4 a 1 sofrida para o Corinthians, na definição da vaga à semifinal da Copa do Brasil.

O Atlético-GO tinha a vantagem de dois gols, mas teve comportamento muito reativo na Arena Itaquera.

Leia também:

+ Para lateral do Atlético-GO, semana é a mais importante da história do clube

+ Presidente critica postura do Atlético-GO e vê permanência na Série A "cada vez mais difícil"

Por isso, a palavra de ordem é fazer diferente numa situação parecida, diante de um grande clube paulista, no campo dele e reforçado pela torcida local, com a vantagem de dois gols, assim na Copa do Brasil. A experiência anterior, de insucesso, servirá como referência para fazer o inverso.

“Temos de fazer tudo diferente do que fizemos contra o Corinthians. Diante do Corinthians, nós abdicamos de jogar para só marcar. Sabemos que é um time que tem muita qualidade e, se você ficar dando a bola para o adversário, com a qualidade que eles (Corinthians) tinham, acabou nos complicando. Tiramos muitas lições daquele jogo”, reiterou o lateral direito Dudu, que leva para a partida decisiva a experiência de disputar a Sul-Americana pela segunda vez - ano passado, ele estava no elenco do Dragão que fechou a fase de grupos sem derrotas e com a defesa menos vazada, mas foi eliminado, em 2º lugar do grupo.

“Temos de fazer tudo diferente. Temos de marcar muito, mas, quando tivermos a bola no pé, jogar. Temos de fazer o que fizemos contra o São Paulo. Quando tivemos a bola, conseguimos colocar no chão”, acrescentou o jogador atleticano.

A programação de preparação para o jogo decisivo está definida. O elenco vai fazer nesta terça-feira (6) o último treino, antes da viagem. Na manhã de feriado desta quarta-feira (7), a delegação embarca para São Paulo, onde há um treino programado para o CT o Palmeiras, à tarde.

O clube ainda não definiu quantos atletas serão relacionados, pois o elenco seguirá depois direto para Curitiba, onde o Dragão disputa domingo (11) um jogo decisivo contra o Coritiba, um concorrente direto na luta pela permanência na Série A. Pelo menos 22 jogadores devem estar entre os relacionados - o volante Willian Maranhão não pode atuar pela Sul-Americana, mas deve estar entre os convocados para ser aproveitado na capital paranaense.