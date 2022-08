O volante Ralf revelou que pela primeira vez na carreira atua por um clube que passa pela situação de brigar contra o rebaixamento. O experiente jogador, no entanto, confia que o Vila Nova mostra evolução e pode se recuperar na Série B. O time colorado é o lanterna da competição nacional com 21 pontos, após 24 partidas.

Essa é a quarta Série B que Ralf atua na carreira, nas outras três fez campanha intermediária pelo Avaí (2020) e Gama (2007). Em 2008, subiu à Série A com o Grêmio Barueri. Foi pelo clube paulista, porém, que o volante viveu a situação de brigar contra o descenso na elite nacional. Em 2009, Ralf fez parte do elenco do Grêmio Barueri que foi rebaixado à Série B.

Apesar do momento inédito em campanhas da Série B, Ralf confia na reação do Tigre. “É até inusitado, tudo na vida tem uma primeira vez. É a primeira vez que estou passando por essa situação (de brigar contra o rebaixamento). Temos que passar, é o momento. Estamos no caminho certo, temos de seguir trabalhando para conquistar as vitórias. Quando a vitória não é conquistada, o torcedor fica inseguro, mas trabalhamos árduo no dia a dia para conquistarmos o objetivo”, comentou o jogador colorado.

Leia também

- Confira a meta do Vila Nova para buscar a permanência

- Veja a situação do Tigre contra o rebaixamento

Ralf reconheceu que o momento do Vila Nova na Série B é complicado. O time goiano está na zona de rebaixamento desde a 9ª rodada e voltou à lanterna na 23ª rodada.

“Desde que entramos nessa zona, (o momento) é desesperador. A gente às vezes ganha ou empata, mas os que estão também próximos ganham ou empatam e dificultam um pouco. Mas estamos com o alerta ligado. Temos de evoluir, estamos em uma crescente e daqui para a frente tudo é decisão. Vão ser 14 jogos decisivos”, afirmou o jogador.

O Vila Nova tem tratado, há meses, todos os jogos como “decisões”. O time colorado vive seu melhor momento na Série B, pois não perde há seis rodadas, mas com apenas uma vitória no período. O Tigre tem 14 rodadas pela frente para buscar a permanência na competição nacional.

“A gente sabe que é degrau por degrau. É jogo a jogo. Daqui para frente todos os jogos para nós são decisões, independente de qual é o adversário. Os que estão ali próximos são concorrentes diretos, como o Náutico. Claro que você pensa, 'estamos há seis jogos sem perder', mas fazer apenas um ponto não é o que a gente espera. Queremos três pontos na sexta-feira (19)”, frisou o jogador.

Vila Nova e Náutico se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 21h30. O duelo válido pela 25ª rodada da Série B será disputado no Estádio dos Aflitos.